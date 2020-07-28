Proclamas
Redação de A Gazeta

28 jul 2020 às 01:00

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 01:00

Proclamas

Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: PHILIP BUBACH ROSSI BRAVO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Silvia Santos, nº 68, Santa Bárbara, Cariacica-ES e ANA LUIZA DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Silvia Santos, nº 68, Santa Bárbara, Cariacica-ES. 26994 2.: EDISON CUSTÓDIO DE AMORIM, natural de Afonso Claúdio-ES, com 48 anos de idade, divorciado(a), maquinista, residente na Rua Sucupira, nº 05, Parque Gramado, Cariacica-ES e ELENICE ROCHA DOS SANTOS AMORIM, natural de Lajinha-MG, com 45 anos de idade, divorciado(a), técnico de enfermagem, residente na Rua Sucupira, nº 05, Parque Gramado, Cariacica-ES. 26995 3.: MARCUS HENRIQUE DUARTE PEREIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 46 anos de idade, divorciado(a), corretor de imovéis, residente na Rua Maria Paiva, nº 495, São Geraldo, Cariacica-ES e FABIANA ELEUTERIO, natural de São Paulo-SP, com 42 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Maria Paiva, nº 495, São Geraldo, Cariacica-ES. 26996 4.: JOSÉ FERNANDES, natural de Itanhomi-MG, com 66 anos de idade, divorciado(a), Pedreiro, residente na Rua das Acácias, 46, Novo Brasil, Cariacica-ES e NAILDA MARIA DE SOUZA ABREU, natural de Tarumirim-MG, com 61 anos de idade, viúvo(a), auxiliar de enfermagem, residente na Rua das Acácias, 46, Novo Brasil, Cariacica-ES. 26997 5.: MARCELO NERES DE ALMEIDA, natural de Belo Horizonte-MG, com 40 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Catatau, nº 47, São Conrado, Cariacica-ES e ROSEMERE FIGUEIREDO DE SOUZA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua Catatau, nº 47, São Conrado, Cariacica-ES. 26998 6.: EDSON FARIAS DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), gerente de expedição, residente na Rua Sergipe, nº 95, Santa Bárbara, Cariacica-ES e CRISTIANE MOTA FERREIRA DE MELO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 31 anos de idade, solteiro(a), contadora, residente na Rua Sergipe, nº 95, Santa Bárbara, Cariacica-ES. 26999 7.: LEONARDO DE SOUZA LEANDRO, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), ajudante de carga e descarga, residente na Rua Santa Fé, nº 468, Vila Palestina, Cariacica-ES e LORENA GOMES DE OLIVEIRA, natural de Coaraci-BA, com 19 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Santa Fé, nº 468, Vila Palestina, Cariacica-ES. 27000 8.: JEFERSON CARLOS DE OLIVEIRA, natural de Itaguaçu-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de obra, residente na Rua Trinta e Um de Março, nº 125, Oriente, Cariacica-ES e CHRISLAINE IRLEY GOBBO, natural de Itaguaçu-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), aux de serviço gerais, residente na Rua Trinta e Um de Março, nº 125, Oriente, Cariacica-ES. 27001 9.: GILSON BRUNO, natural de São Mateus-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Virgínio Macedo, nº 21, Santa Bárbara, Cariacica-ES e ANA CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Rua Virgínio Macedo, nº 21, Santa Bárbara, Cariacica-ES. 27002 10.: CARLITO PINTO DA SILVA, natural de Ataléia-MG, com 56 anos de idade, divorciado(a), porteiro, residente na Rua Pernambuco, S/nº, Piranema, Cariacica-ES e MARIA DA PENHA SILVA PINTO, natural de Nova Venécia-ES, com 54 anos de idade, divorciado(a), cuidadora, residente na Rua Pernambuco, S/nº, Piranema, Cariacica-ES. 27003 11.: ANDERSON HERMENEGILDO SCHWAMBACH, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Santos Dumont, nº 28, Vera Cruz, Cariacica-ES e THAYS APARECIDA JUSTINO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), Recepcionista, residente na Rua Santos Dumont, nº 28, Vera Cruz, Cariacica-ES. 27004 12.: LUIZ FERNANDO PIRES AGUIAR SILVA, natural de São Paulo-SP, com 29 anos de idade, solteiro(a), chapeiro, residente na Rua Chile, nº 5, Vista Mar, Cariacica-ES e MAYARA PEREIRA ROSA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), cabeleireira, residente na Rua Chile, nº 5, Vista Mar, Cariacica-ES. 27005 13.: JOÃO ALVANIR NEGRELLI, natural de Colatina-ES, com 77 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Avenida Perimetral, nº 16, Vale Esperança, Cariacica-ES e LUZIA MARIA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 60 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Perimetral, nº 16, Vale Esperança, Cariacica-ES. 27006 14.: JORGE HENRIQUE SANTOS JÚNIOR, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Avenida Boa Vista, nº 53, Novo Brasil, Cariacica-ES e IZABELLE CHRISTINE DOS SANTOS NUNES, natural de Vila Velha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Boa Vista, nº 53, Novo Brasil, Cariacica-ES. 27007 15.: JOÃO VICTOR ESTEVES DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua G, nº 234, Jardim de Alah, Cariacica-ES e ALINE CONSTÂNCIA LEÃO VIEIRA, natural de Ecoporanga-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), assitente de faturamento, residente na Rua Rosilva, S/n , Itanguá, Cariacica-ES. 27008 16.: VINÍCIUS BRINATI TORRES OLIVEIRA, natural de Guaçuí-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Farmacêutico, residente na Rua Oswaldo Cruz, nº 369, Maruípe, Vitória-ES e DAYANE FARDIM VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Farmacêutico, residente na Avenida Santos Rangel, nº 177, Rosa da Penha, Cariacica-ES. 27009 17.: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA FONTES, natural de São Gonçalo-RJ, com 35 anos de idade, divorciado(a), Representante comercial autônomo, residente na Rua Jardim América, nº 18, Bela Aurora, Cariacica-ES e CRISTIANE MARCIANO SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), Auxiliar de escritório, residente na Rua Jardim América, nº 18, Bela Aurora, Cariacica-ES. 27010 18.: GILDASIO ALVES DA CRUZ, natural de Mucurici-ES, com 58 anos de idade, solteiro(a), Trabalhador portuário de capatazia, residente na Rua Nestor Vieira, nº 29, Dom Bosco, Cariacica-ES e CREUSA MARIA JOSÉ DE SOUZA, natural de Aimorés-MG, com 60 anos de idade, solteiro(a), Costureira de reparação de roupas, residente na Rua Nestor Vieira, nº 29, Dom Bosco, Cariacica-ES. 27011 19.: ANGELO CARLOS GAIGHER, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), pintor automotivo, residente na Avenida Leopoldina, Nº 561, Vila Palestina, Cariacica-ES e CRISTINA REGINA DE SOUSA, natural de Belo Horizonte-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Leopoldina, Nº 561, Vila Palestina, Cariacica-ES. 27012 20.: 26919: RUBLIMAR GOMES DE ALMEIDA,nacionalidade brasileira, profissão segundo tenente de polícia militar, com quarenta e nove (49) anos de idade, estado civil divorciado, natural de Lajedão -BA, residente na Rua Principal, N°100, Rio Marinho Cariacica-ES e JAQUELINE SILVARES DOS SANTOS nacionalidade brasileira, profissão do lar, com quarenta (40) anos de idade, estado civil solteira, natural de Vitória- -ES, residente na Rua Dragão Marinho, S/n°, Nova Anchieta, Anchieta -ES. REPUBLICADO POR MOTIVO DE INCORREÇÃO PUBLICADO EM 02/07/2020. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 27 de julho de 2020 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAPHAEL GIESTAS FERNANDES, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Professor Telmo de Souza Torres, nº 44, Praia da Costa, Vila Velha-ES e EVIE KAROLYNE MARGON TEIXEIRA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Professor Geraldo Costa Alves, nº 141, Maria Ortiz, Vitória-ES. 23840 2.: CLEBERSON DE DEUS SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), assistente social, residente na Rua Natalina Daher Carneiro, nº 45, Ed. Dom RafaeA Pto 302, Jardim da Penha, Vitória-ES e MARIANA BONOMO, natural de Jaguaré-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Natalina Daher Carneiro, nº 45, Ed. Dom Rafael Apto 302, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23855 3.: LEONARDO CARDOSO PERES, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Rua Itaquari, 295, Apto 407, Praia De Itapuã, Vila Velha-ES e MARIANA BERTONCELI SILVA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), engenheira, residente na Rua Carijós, nº 555, Ed. Gabriela Apto 301, Jardim da Penha, Vitória-ES. 23856 4.: DALMIR EVANDRO CRESPO RAMOS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 43 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Avenida Presidente Castelo Branco, nº 49, República, Vitória-ES e INDIARA COSER DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), guia de turismo, residente na Avenida Presidente Castelo Branco, nº 49, República, Vitória-ES. 23857 5.: WASHINGTON LUIZ LIMA, natural de Vitória-ES, com 58 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Maria Eleonora Pereira, nº 710, Jardim da Penha, Vitória-ES e ROSIANE FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Pastor José de Paula, nº 11, Apto 101, Campo Grande, Cariacica-ES. 23858 6.: RAYSON DIAS PINHEIRO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), técnico em eletrotécnica, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, nº 161, Ap 307, BL F, Jardim Camburi, Vitória-ES e LAÍS VASCONCELOS DE ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, nº 161, Ap 307, BL F, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23859 7.: FELIPE BARROS CAMPOS DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, divorciado(a), executivo de vendas, residente na Avenida Fernando Ferrari, nº 150, Jardim da Penha, Vitória-ES e JHENIFER ARAÚJO MATIAS, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua dos Jacarandás, nº 16, Feu Rosa, Serra-ES. 23861 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 27 de julho de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: REGINALDO DE CARVALHO BARBOSA, natural de Vitoria-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), fonoaudiologo, residente na Rua Iracema, nº 43, Praia de Carapebus, Carapina, Serra-ES e JENIFFER FERREIRA PAIXÃO, natural de Belo Horizonte-MG, com 23 anos de idade, Solteira(o), auxiliar contábil, residente na Rua Iracema, nº 43, Praia de Carapebus, Carapina, Serra-ES. 30213 2.: GILIAN GONÇALVES MOREIRA, natural de Ouro Preto do Oeste-RO, com 36 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Avenida Desembargador José Miguel Feu Rosa, nº 665, Praia da Baleia, Carapina, Serra-ES e TAÍS DE SOUZA KRETTLI, natural de Nanuque-MG, com 33 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar administrativa, residente na Avenida Desembargador José Miguel Feu Rosa, nº 665, Praia da Baleia, Carapina, Serra-ES. 30217 3.: ALISSON CALDAS ROCHA, natural de Itabuna-BA, com 19 anos de idade, Solteiro(a), balconista, residente na Rua Presidente Jânio Quadros, nº 39, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES e JAQUELINE DE JESUS DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), copeira, residente na Rua Presidente Jânio Quadros, nº 39, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 30218 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 27 de julho de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: FÁBIO OLIVEIRA DA SILVA, natural de Belo Horizonte-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), ajudante de obras, residente na Rua Brígida Nader, nº 376, Ilha do Príncipe, Vitória-ES e DENISE FONSECA DE OLIVEIRA, natural de Belo Horizonte-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Brígida Nader, nº 376, Ilha do Príncipe, Vitória-ES. 17047 2.: FABIANO RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Dalmácio Sodré, nº 385, Santa Tereza, Vitória-ES e MIKAELA VIEIRA DO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Dalmácio Sodré, nº 385, Santa Tereza, Vitória-ES. 17048 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 27 de julho de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLAUDIO FERNANDES PEREIRA DE ABREU, natural de Vila Velha-ES, com 47 anos de idade, Solteiro(a), tecnico em manutencao, residente na Rua Macieira, nº 188, Ibes, Vila Velha-ES e GRACIELA ALVES, natural de São Borja-RS, com 39 anos de idade, Solteira(o), assistente financeiro, residente na Rua Maciera, 188, Ibes, Vila Velha-ES. 232728555 2.: NATAL ANDRADE JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), autonomo, residente na Rua Cairo, nº 162, Araçás, Vila Velha-ES e PRISCILA PLACIDO SOARES DOS SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), autonoma, residente na Rua Cairo, nº 162, Araçás, Vila Velha-ES. 232728557 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 27 de julho de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório Dyonízio Ruy Sucursal Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ EDUARDO PEREIRA LEMOS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 27 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Visconde de Taunay, nº 585, Soteco, Vila Velha-ES e HANIELE ALMEIDA COELHO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Visconde de Taunay, nº 585, Soteco, Vila Velha-ES. 07634 2.: ROGÉRIO BENTO DE MATTOS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 42 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua C, S/nº, Bloco 207, Aptº 402,Ed. Hortência, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e RENATA CRISTINA DA CUNHA NEVES, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua da Laranjeira, nº 91, Balneário de Carapebus, Serra-ES. 07635 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 27 de julho de 2020 Lucy de Oliveira Ruy _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: CRISTIANO SANTOS MARTINS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), estoquista, residente na Rua Antonio Carlos Gerardt, S/nº, Primavera, Viana-ES e CÁTIA SINFRÔNIO ZUCHI, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, divorciado(a), secretária, residente na Rua Antonio Carlos Gerardt, S/nº, Primavera, Viana-ES. 06965 2.: JEREMIAS DOS SANTOS, natural de Viana-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), motoboy, residente na Rua João Deolindo, N° 281, Vila Bethânia, Viana-ES e KARLLA MARY SANTOS LOPES, natural de Vila Velha-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), professora, residente na Rua João Deolindo, N° 281, Vila Bethânia, Viana-ES. 06967 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 27 de julho de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: LÁZARO BATISTA DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua João Rodrigues Filho, S/nº, Cariacica Sede, Cariacica-ES e JOYCE DA SILVA LOPES, natural de Porto Seguro-BA, com 24 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua João Rodrigues Filho, S/nº, Cariacica Sede, Cariacica-ES. 12981 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 27 de julho de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: UDSON DIAS, natural de Conceição da Barra-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), repositor, residente na Escadaria Belmiro de Almeida, nº S/n, Romão, Vitória-ES e SAMIRA GUSTAVO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Escadaria Belmiro de Almeida, nº S/n, Romão, Vitória-ES. 24038 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 27 de julho de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial CARTÓRIO DE ARAÇATIBA  2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: ADRIANO FERNANDES DA SILVA ALBUQUERQUE, nacionalidade brasileira, natural de Vila Velha-ES, nascido em 27 de junho de 1995, estado civil solteiro, profissão auxiliar de logística, residente na Rodovia BR 101 Sul, s/n, Araçatiba em Viana-ES, filho de SÉRGIO LUIZ BERGAMASCHI DE ALBUQUERQUE e KÁTIA REGINA DA SILVA ALBUQUERQUE & MONIQUE RIBEIRO BRAVIM, nacionalidade brasileira, natural de Vitória-ES, nascida em 31 de março de 1995, estado civil solteira, profissão esteticista, residente na Rodovia BR 101 Sul, s/n, Araçatiba em Viana-ES, filha de IDEMAR BRAVIM e ANGELA MARIA RIBEIRO.. Se alguém souber de algum impedimento, oponho-se na forma da Lei. Viana  ES, 27 de julho de 2020 Danielle Bueno Fernandes Navarini Tabeliã Oficial

