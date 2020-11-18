Proclamas - 18/11/20
Proclamas
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: LENINN CELSO RAMOS DE SOUZA, natural de Vitoria-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), tecnico em manutenção, residente na Rua Castro Alves, Apto 508, São Diogo II, Carapina, Serra-ES e FABIANA JESUS DOS SANTOS, natural de Aurelino Leal-BA, com 24 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Castro Alves, Apto 508, São Diogo II, Carapina, Serra-ES. 30625 2.: AURI DIAS DA CONCEIÇÃO, natural de Caravelas-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua Água Marinha, S/n, Residencial Vista do Mestre, Carapina, Serra-ES e KATRINE DE JESUS SILVA, natural de Nanuque-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Água Marinha, S/n, Residencial Vista do Mestre, Carapina, Serra-ES. 30633 3.: MAYCKON LIRIO CORREA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Paulo Afonso, nº 288, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES e DÉBORA FLÔRES DE ANGELI, natural de Vitoria-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), confeiteira, residente na Rua Paulo Afonso, nº 288, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES. 30634 4.: GUILHERME PESSÔA DE FREITAS, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Jataí, nº 70, Barcelona, Carapina, Serra-ES e KAROLLINE DUTRA RECCO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Jataí, nº 70, Barcelona, Carapina, Serra-ES. 30644 5.: PEDRO LOURENÇO DA SILVA, natural de Serra-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), vulcanizador, residente na Avenida dos Coqueiros, nº 230, Lagoa de Carapebus, Carapina, Serra-ES e MARIZETE PAULO DA SILVA, natural de Santa Cruz Cabrália-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Avenida dos Coqueiros, nº 230, Lagoa de Carapebus, Carapina, Serra-ES. 30645 6.: LORENZZO REISEN FONTANA, natural de Vitoria-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Avenida Braúna, nº 264 , Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES e MARIANA MONJARDIM CAVALCANTI SANTOS COSTA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Avenida Braúna, nº 264 , Colina de Laranjeiras, Carapina, Serra-ES. 30647 7.: COSME MOREIRA DE ALMEIDA, natural de Valente-BA, com 54 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Domineu Rody Santana, nº S/n, Ourimar, Carapina, Serra-ES e MARIA LUCIA ALVES MARTINS, natural de Acopiara-CE, com 55 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Domineu Rody Santana, nº S/n, Ourimar, Carapina, Serra-ES. 30648 8.: JONATAS DOS SANTOS ASSIS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), relogoeiro, residente na Avenida das Palmeiras, 43, José de Anchieta, Carapina, Serra-ES e THATIANE KELLEM FERREIRA NASCIMENTO, natural de Contagem-MG, com 25 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Avenida das Palmeiras, 43, José de Anchieta, Carapina, Serra-ES. 30675 9.: ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS, natural de Carlos Chagas-MG, com 69 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Avenida Vitória, nº 150, Central de Carapina, Serra-ES e SOLANGE RODRIGUES PAULINO, natural de Água Boa-MG, com 39 anos de idade, Solteira(o), lavradora, residente na Avenida Vitória, nº 150, Central de Carapina, Serra-ES. 30754 10.: WILLIAM COSTA ALVES, natural de Linhares-ES, com 33 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Groenlândia, 08, Cidade Continental-Setor América, Serra-ES e MAYARA DA SILVA RANGEL, natural de Serra-ES, com 30 anos de idade, Divorciada(o), pedagoga, residente na Rua Groenlândia, 08, Cidade Continental-Setor América, Serra-ES. 30760 11.: ENECIAS SOARES, natural de Barra de São Francisco-ES, com 50 anos de idade, Solteiro(a), marceneiro, residente na Rua Minas Gerais, 233, São Geraldo, Serra-ES e JOSENICE RIBEIRO DA SILVA, natural de Nanuque-MG, com 39 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Rua Minas Gerais, 233, São Geraldo, Serra-ES. 30771 12.: ANDRÉ FELIPE DIAS, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Vila Rica, nº 25, Chácara Parreiral, Serra-ES e KELLY CRISTINA DOS SANTOS, natural de Santos-SP, com 40 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Vila Rica, nº 25, Chácara Parreiral, Serra-ES. 30772 13.: YURI HULLE DE SOUZA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de logística, residente na Rua Alfredo Galeno, nº 1446, Vila Nova de Colares, Serra-ES e ROSIMEIRE DA SILVA SANTOS, natural de Governador Valadares-MG, com 32 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de flexografia, residente na Rua Alfredo Galeno, nº 1446, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 30773 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 17 de novembro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: SILMAR MARTINS GUILHERME, natural de Marechal Floriano-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Elesbão Alexandre Miranda, nº 531, Nossa Senhora da Conceição, Serra-ES e ELIENE GOMES BISPO, natural de Serra-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), fiscal, residente na Rua Elesbão Alexandre Miranda, nº 531, Nossa Senhora da Conceição, Serra-ES. 10509 2.: ALAN SANTOS DE JESUS, natural de Prado-BA, com 33 anos de idade, Solteiro(a), operador de mistura, residente na Rua Matias Barbosa, S/n, Nova Carapina II, Serra-ES e ALINE SANTANA QUEIROZ, natural de Pedro Canário-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Matias Barbosa, S/n, Nova Carapina II, Serra-ES. 10516 3.: FABRÍCIO SILVA DE OLIVEIRA, natural de Resplendor-MG, com 45 anos de idade, Divorciado(a), repositor, residente na Rua Vitoria, 33, Cx 02, São Marcos, Serra-ES e JOSIANE DE OLIVEIRA, natural de Serra-ES, com 38 anos de idade, Divorciada(o), gerente, residente na Rua Vitoria, 33, Cx 02, São Marcos, Serra-ES. 10523 4.: RONALDO SOARES RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Rio Itapemirim, 64, Eldorado, Serra-ES e ALCIONE VICENTE GUALBERTO, natural de Natal-RN, com 41 anos de idade, Divorciada(o), vendedora, residente na Rua Rio Itapemirim, 64, Eldorado, Serra-ES. 10525 5.: DIEGO LIGEIRO DE OLIVEIRA, natural de Ipatinga-MG, com 30 anos de idade, solteiro(a), meio oficial, residente na Rua Antônio Dias, Nº232 , Nova Carapina II, Serra-ES e QUEILA NASCIMENTO MESQUITA DA SILVA, natural de Porto Velho-RO, com 25 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua Antônio Dias, Nº232 , Nova Carapina II, Serra-ES. 10534 6.: ROMILDO PEREIRA FABRETE, natural de Aimorés-MG, com 40 anos de idade, divorciado(a), serralheiro, residente na Avenida Jabuticaba, 555, Cidade Pomar, Serra-ES e ELOIZA DA SILVA SOUZA, natural de Barra de São Francisco-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua José de Anchieta, 177, Vila Amélia, Colatina-ES. 10547 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 17 de novembro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: CHARLES BATISTA DOS PASSOS, natural de Linhares-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), Outras, residente na Rua Ernesto Diniz, N° 593, João Goulart, Vila Velha-ES e MICHELE BARBOSA MATOS, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Ernesto Diniz, nº 593, João Goulart, Vitória-ES. 08575 2.: WENER CONDECO CAMPOS, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 50 anos de idade, divorciado(a), tecnico eólico, residente na Avenida Andersem Fidalgo Pereira, Nº120 , Barra do Jucu, Vila Velha-ES e VERONICA MONIQUE DIAZ, natural de Illinois-ET, com 45 anos de idade, divorciado(a), coordenadora de treinamento, residente na Avenida Andersem Fidalgo Pereira, Nº120 , Barra do Jucu, Vila Velha-ES. 08592 3.: CAIO SILVA ANCHESQUI, natural de Santa Leopoldina-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), micro empresário, residente na Rua Iconha, nº 776, Riviera da Barra, Vila Velha-ES e REBECCA FRANÇA VIANA, natural de Ipatinga-MG, com 22 anos de idade, solteiro(a), micro empresária, residente na Rua Iconha, nº 776, Riviera da Barra, Vila Velha-ES. 08594 4.: VANDERSON SIMPLICIO DE OLIVEIRA, natural de Mantenópolis-ES, com 35 anos de idade, Solteiro(a), Auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Ficus, S/n, Normília Cunha, Vila Velha-ES e AMANDA DOS SANTOS FERREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Ficus, nº , Normília Cunha, Vila Velha-ES. 08596 5.: NELSON BAZONI DE SOUZA, natural de Vitoria-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), Repositor - em supermercados, residente na Avenida Santos Dumont, nº 03, Terra Vermelha, Vila Velha-ES e ANNA EWELLYN VIEIRA SIMÕES, natural de Vitoria-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), Representante comercial autônomo, residente na Avenida Santos Dumont, nº 03, Terra Vermelha, Vila Velha-ES. 08597 6.: ALCIDES DE SOUZA MEIRA JUNIOR, natural de São Mateus-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua José do Carmo, S/nº, Morada da Barra, Vila Velha-ES e VIVIANE NASCIMENTO PEREIRA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Cedro, nº 392, Castelinho, Teixeira de Freitas-BA. 08598 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 17 de novembro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: RENAN LUCAS FRAGOSO, natural de São Gonçalo-RJ, com 25 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Natanael do Amaral Carneiro, 6, Apt. 108, Ed. Tiradentes, Village de Camburi, Jardim Camburi, Vitória-ES e NEUCIETE ROSA NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), administradora, residente na Rua Buriti, 268, Morada Laranjeiras, Serra-ES. 24090 2.: ILSON THALISON PIZZANI BOZI, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Engenheiro civil, residente na Rua Ofelina Almeida de Souza, nº 60, Enseada do Suá, Vitória-ES e JENNIFER VENTURIM ZUCCON, natural de Castelo-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), Advogada, residente na Rua Jahira Santos Rodrigues, nº 36, Apto 302, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24113 3.: LUIZ OTAVIO SOUZA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), metalúrgico, residente na Rua Filogônio Motta, nº 1029, Bl A, Ap 311, Jardim Camburi, Vitória-ES e NATÁLIA DE SOUZA DANTAS, natural de Vitória-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Filogônio Motta, nº 1029, Bl A, Ap 311, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24122 4.: WANDERSON BATISTA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), funcionário público estadual, residente na Rua Carlos Delgado Guerra Pinto, nº 395, Jardim Camburi, Vitória-ES e MARTA STINGUEL, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), funcionária pública estadual, residente na Rua Carlos Delgado Guerra Pinto, nº 395, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24123 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 17 de novembro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCELO DA PURIFICAÇÃO FRANCISCO, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Ceará, nº 500, BL. I, Apto. 303, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES e PATRICIA PAGOTTO DE OLIVEIRA BOTTECCHIA, natural de Vitória-ES, com 48 anos de idade, viúvo(a), professora, residente na Avenida Ceará, nº 500, BL. I, Apto. 303, Jockey de Itaparica, Vila Velha-ES. 07834 2.: TIAGO GAIGHER FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Castelo Branco, nº 680, Praia da Costa, Vila Velha-ES e CARINA PASSOS COSTA SANTOS, natural de Guarapari-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Castelo Branco, nº 680, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18531 3.: JÚLIO CESAR GOMES ROMANELI, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 28 anos de idade, solteiro(a), jogador de futebol, residente na Rua Maria de Oliveira Mares Guia, nº 101, Edifício Europa Tower, Torre Londres, Apartamento 304, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e GABRIELLA ALVES ROCHA, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), designer, residente na Rua Maria de Oliveira Mares Guia, nº 101, Edifício Europa Tower, Torre Londres, Apartamento 304, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 18532 4.: ADIVALDO JOSÉ DA SILVA, natural de Miradouro-MG, com 36 anos de idade, solteiro(a), lavrador, residente na Rua Paraguassu, Nº 307, Glória, Vila Velha-ES e MILADY DE FREITAS OLIOSI, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), servidora pública municipal, residente na Rua Paraguassu, nº 40, Glória, Vila Velha-ES. 18535 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 17 de novembro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: CLAUDIO ROCHA FERREIRA, natural de Caravelas-BA, com 42 anos de idade, divorciado(a), jardineiro, residente na Avenida Adelpho Poli Monjardim, nº 1.757, Inhanguetá, Vitória-ES e MARIA DAJUDA DOS SANTOS CAJAZEIRA, natural de Caravelas-BA, com 54 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Avenida Adelpho Poli Monjardim, nº 1.757, Inhanguetá, Vitória-ES. 17194 2.: THIAGO GOMES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), padeiro, residente na Rua Major Rabayoli, S/n, Caratoíra, Vitória-ES e JANDIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), Operadora de caixa, residente na Rua Major Rabayoli, S/n, Caratoíra, Vitória-ES. 17195 3.: RULIAM CHISTIAN SANTOS, natural de Ataléia-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), Porteiro, residente na Rua Luiz Lustoza, nº 223, Ilha do Príncipe, Vitória-ES e SUELY GONÇALVES PEREIRA, natural de Mantena-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Luiz Lustoza, nº 223, Ilha do Príncipe, Vitória-ES. 17196 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 17 de novembro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartorio de Registro Civil e Notas de Jerônimo Monteiro Faço saber que pretender casar-se: 1.: TIAGO RIBEIRO ROCHA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Aurora Carvalho Delone, Número 285, Bairro Santa Clara, Jerônimo Monteiro-ES e KESYA AZARIAS DUARTE, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), balconista, residente na Rua Projetada, sem Número, Bairro Vila Cruzeiro, Jerônimo Monteiro-ES. 01051 2.: ERIVELTON MIRANDA RODRIGUES, natural de Alegre-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), ensacador, residente na Rua Projetada, sem Número, Vila Cruzeiro, Jerônimo Monteiro-ES e VALERIA RIBEIRO DE ARAUJO, natural de Alegre-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), diarista, residente na Rua Projetada, sem Número, Vila Cruzeiro, Jerônimo Monteiro-ES. 01055 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Jeronimo Monteiro-ES, 17 de novembro de 2020 Bruno Bittencourt Bittencourt Tabelião de Notas e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: JARDEL INÁCIO BENEVIDES, natural de Itapemirim-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na Rua Projetada, S/nº, Jardim Paulista, Itapemirim-ES e LAÍS FERREIRA DE CARVALHO, natural de Itapemirim-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Projetada, S/nº, Jardim Paulista, Itapemirim-ES. 13993 2.: FABRÍCIO ALVES LIMA, natural de Itapemirim-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de vidraceiro, residente na Rua São José, nº 381, Itaóca, Itapemirim-ES e GEANE DA PENHA LEAL, natural de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), publicitária, residente na Fazenda Timbó, S/nº, Piabanha do Norte, Itapemirim-ES. 13994 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 17 de novembro de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: VALCIMAR RODRIGUES LIMA, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), repositor, residente na Rua Cariacica, nº 08, Morada Bethânia, Viana-ES e DEUZIANE PRISCILA DIAS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Cariacica, nº 08, Morada Bethânia, Viana-ES. 07113 2.: MARCOS MIGUEL RODRIGUES, natural de Conselheiro Pena-MG, com 45 anos de idade, divorciado(a), comerciantes, residente na Avenida Eldorado, nº 04, Nova Bethânia, Viana-ES e SILVANIA DA SILVA, natural de Vargem Alta-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Avenida Eldorado, nº 04, Nova Bethânia, Viana-ES. 07117 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 17 de novembro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS ALEXANDRE SCAPIN COUTINHO, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), repositor, residente na Beco Vitória, nº 777, Porto Novo, Cariacica-ES e MARIANY PEREIRA POLICARPO, natural de Cariacica-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua da Vitória, nº 777, Bairro Porto Novo, Cariacica-ES. 13289 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 17 de novembro de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de Joõo Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: DANIEL MOFARDINI DE OLIVEIRA, natural de João Neiva-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), mecanico ajustador, residente na Rua Agostinho Torres,86, Centro, João Neiva-ES e LARISSA DE ALPINO BELLOTI, natural de João Neiva-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Agostinho Torres,86, Centro, João Neiva-ES. 03060 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 17 de novembro de 2020 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALESSANDRO GOMES LOURENÇO, natural de João Neiva-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), autonomo, residente na Rua Antonio Pedro Campagnaro, Nº.19, Res. Francisco Campaganro, Ibiraçu-ES e JOSIANE LANES DOS SANTOS, natural de Aracruz-ES, com 120 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Antonio Pedro Campagnaro, Nº.19, Res. Francisco, Ibiraçu-ES. 00849 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 17 de novembro de 2020 NEURA LUCIA MELO FERREIRA _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do 3º Distrito de Itapecoá Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELIAS SANTOS SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Lugar ILha Grande, Itapecoá,, Itapemirim-ES e GABRIELA DA SILVA DOS SANTOS, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Lugar Ilha Grande, Itapecoá,, Itapemirim-ES. 01163 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 17 de novembro de 2020 Natália Bastos Bechepeche Antar Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: WELBYS DE ALMEIDA CAETANO, natural de Vitória-ES, com 49 anos de idade, solteiro(a), Cobrador, residente na Rua Leopoldo Nunes do Amaral Pereira, nº 320, Joana D'arc, Vitória-ES e EVA RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 48 anos de idade, divorciado(a), Costureira, residente na Rua Tiradentes, nº 05, Jardim Colorado, Vila Velha-ES. 24319 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 17 de novembro de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL-OFÍCIO DA CIDADANIA- SEDE DA COMARCA DE IÚNA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RONALDO INÁCIO DE ALMEIDA, natural de Iúna-ES, com 41 anos de idade, Solteiro(a), lavrador, residente na Córrego Santa Clara, Zona Rural, Iúna-ES e REGINA APARECIDA DE JESUS, natural de Lajinha-MG, com 30 anos de idade, Solteira(o), lavradeira, residente na Córrego Santa Clara, Zona Rural, Iúna-ES. 08736 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Iúna-ES, 17 de novembro de 2020 JEFERSON MIRANDA Oficial da Cidadania e Tabelião de Notas ________________________________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DISTRITO DE SÃO TORQUATO Faço saber que pretendem casar-se: 1- CARLOS LUIZ THEMÓTEO JUNIOR e RAYLA ATAIDE PEREIRA, ele natural de Cariacica-ES, com vinte e três (23) anos de idade, estado civil solteiro, profissão abastecedor de suprimentos, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com vinte (20) anos de idade, estado civil solteira, profissão autônoma, residente em Vila Velha-ES 2- GABRIEL DE FREITAS PEDRINI e TAMIRES DE LIMA VITÓRIA, ele natural de Vitória-ES, com trinta e dois (32) anos de idade, estado civil solteiro, profissão vendedor, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vitória-ES, com vinte e sete (27) anos de idade, estado civil solteira, profissão Esteticista, residente em Vila Velha-ES. 3- EVERALDO SOARES NASCIMENTO e CONCEIÇÃO CANDIDO MORAES, ele natural de Itamaraju-BA, com quarenta e dois (42) anos de idade, estado civil solteiro, profissão Armador de ferros, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Mimoso do Sul-ES, com cinquenta e dois (52) anos de idade, estado civil viúva, profissão doméstica, residente em Vila Velha-ES. 4- UÊSLLEI SOARES DOS SANTOS e FABIANY DOS SANTOS PEREIRA, ele natural de Ipiaú-BA, com vinte (20) anos de idade, estado civil solteiro, profissão auxiliar de produção, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com dezesseis (16) anos de idade, estado civil solteira, profissão estudante, residente em Vila Velha-ES. 5- GUSTAVO SOUZA ROSA e ANNA LUIZA ALMEIDA DOS SANTOS FERREIRA, ele natural de Vila Velha-ES, com dezenove (19) anos de idade, estado civil solteiro, profissão barbeiro, residente em Vila Velha-ES, ela natural de Vila Velha-ES, com dezoito (18) anos de idade, estado civil solteira, profissão autonoma, residente em Vila Velha-ES. 6- FAGNO LIMA MARTINS e ARLETE BRAZ SILVA, ele natural de Belmonte-BA, com trinta (30) anos de idade, estado civil solteiro, profissão motorista de caminhão, residente em Vila Velha-ES, ela natural de São Raimundo Nonato-PI, com trinta e oito (38) anos de idade, estado civil divorciada, profissão estudante, residente em Vila Velha-ES.. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha, ES, 17 de novembro 2020 Antônio Nunes Belém Tabelião e Oficial do Registro Civil