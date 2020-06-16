Proclamas

Proclamas - 16/06/20

Redação de A Gazeta

16 jun 2020 às 01:00

Publicado em 16 de Junho de 2020 às 01:00

Proclamas - 16/06/20

Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALAN DOS SANTOS DUARDO, natural de Itamaraju-BA, com 25 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de bombeiro hidráulico, residente na Rua José de Alencar, nº 19, Cidade da Barra, Vila Velha-ES e DYANA BARCELOS FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, viúvo(a), do lar, residente na Rua José de Alencar, nº 19, Cidade da Barra, Vila Velha-ES. 08309 2.: TIAGO BARBOSA MISSAGIO, natural de Pancas-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Domingos Martins, nº 106, Riviera da Barra, Vila Velha-ES e DRIELLY RIBEIRO DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), estagiária, residente na Rua Domingos Martins, nº 106, Riviera da Barra, Vila Velha-ES. 08311 3.: RANDOLFO DA COSTA SOARES, natural de Guaçuí-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Estrada Retiro do Congo, nº 94, Retiro do Congo, Vila Velha-ES e FRANCO ABREU AMORIM, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Estrada Retiro do Congo, nº 94, Retiro do Congo, Vila Velha-ES. 08313 4.: LUIZ FELIPE DE JESUS BELLO GOMES, natural de Guarapari-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Dr Antonio Gomes Filho, nº 03, Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha-ES e LETHYCIA FERREIRA GOMES, natural de Vila Velha-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Dr Antonio Gomes Filho, nº 03, Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha-ES. 08315 5.: ANDRE DE SOUZA BORGES, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Rua Dr. Orlando de Carvalho, nº 44, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e DAYANE DOS SANTOS CAVALCANTE, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Dr. Orlando de Carvalho, nº 44, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 08316 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 15 de junho de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: DWAN WALDLLYN DANTAS DE ARAÚJO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), enfermeiro, residente na Rua Botão de Ouro, 38, Feu Rosa, Carapina, Serra-ES e JORDANA RODRIGUES DA CRUZ, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), cirurgiã-dentista, residente na Rua Itaipu, 55, Vila Nova de Colares, Carapina, Serra-ES. 30037 2.: RUBENS DA COSTA SANTOS, natural de Mucurici-ES, com 54 anos de idade, solteiro(a), operador industrial, residente na Rua Andorinha, nº 18, Lagoa de Carapebus, Serra-ES e MARIA EUZI SILVA DOS SANTOS, natural de Itanhém-BA, com 51 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Andorinha, nº 18, Lagoa de Carapebus, Serra-ES. 30040 3.: MATHEUS FERREIRA DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), operador de frios, residente na Rua Jordão Magno de Ouro, Taquara I, Carapina, Serra-ES e GABRIELE DE JESUS SANTOS, natural de Lauro de Freitas-BA, com 26 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Jordão Magno de Ouro, Taquara I, Carapina, Serra-ES. 30062 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 15 de junho de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDER DOS SANTOS ALVARENGA, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Ernesto Silva, nº 46, Campo Verde, Cariacica-ES e CAMILA APARECIDA GUIMARÃES DA SILVA, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Ernesto Silva, nº 46, Campo Verde, Cariacica-ES. 12883 2.: MARCOS DA SILVA SULATTE, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua João Bernardino Senna, nº 14, Tucum, Cariacica-ES e LUCIMAR TEIXEIRA, natural de Ibiraçu-ES, com 56 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua João Bernardino Senna, nº 14, Tucum, Cariacica-ES. 12884 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 15 de junho de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial Cartório Dyonízio Ruy Sucursal Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELBERTH PEREIRA BRANDÃO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), programador de sistemas, residente na Avenida Doutor Adalton Santos, nº 34, Itapuã, Vila Velha-ES e JULIANA ALVES DE ARRUDA, natural de Brazlândia-DF, com 23 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Avenida Doutor Adalton Santos, nº 34, Itapuã, Vila Velha-ES. 07593 2.: FABRICIO BASTOS PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), medidor, residente na Rua Alvarenga Peixoto, nº 77, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES e CAMILA OLIVEIRA DE FREITAS, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), arquivista, residente na Avenida Santa Leopoldina, Nº1200, Ed. Paraguaçu, Apto. 301, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 07597 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 15 de junho de 2020 Lucy de Oliveira Ruy CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOÃO VICTOR MAMUD FRANCO CALAÇO, natural de Botucatu-SP, com 20 anos de idade, solteiro(a), vigilante, residente na Avenida Ranulpho Barbosa dos Santos, nº 290, Ed. Castel Vetrano Apto 303, Jardim Camburi, Vitória-ES e DEBORA MARQUES FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), atendente, residente na Avenida Ranulpho Barbosa dos Santos, nº 290, Ed. Castel Vetrano Apto 303, Jardim Camburi, Vitória-ES. 23778 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 15 de junho de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: ANTÔNIO EMES SILVA COSTA, natural de Arataca-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Guarapari, nº 923, Vista da Serra I, Serra-ES e ANA CAROLINE DE JESUS SANTOS, natural de Camacan-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Avenida Guarapari, nº 923, Vista da Serra I, Serra-ES. 10121 2.: GABRIEL AIRES LIMA, natural de Vitória-ES, com 17 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua da Limeira, S/n, Continental, Serra-ES e BRUNA MAURA STEIM DE OLIVEIRA, natural de Mamanguape-PB, com 18 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua da Limeira, S/n, Continental, Serra-ES. 10123 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 15 de junho de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã Cartório Plazzi - Registro Civil e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: SAULO DE BORTOLI, natural de Joao Neiva-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), engenheiro mecânico, residente na Rua Fortunato Afonso Tessarolo, 209, Centro, João Neiva-ES e ADRIELE MOREIRA INOCENTE, natural de Linhares-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua 3 de Outubro, 369, Bairro Vila Nova, Aracruz-ES. 03033 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 15 de junho de 2020 Wanda Ribeiro Plazzi CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: WERLEN SILVA COSTA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Escadaria Maria Rosa de Lima, nº 67, Jesus de Nazareth, Vitória-ES e ALICIA PROCOPIO CORRÊA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Escadaria Professor Hermínio Blackman, 966, da Penha, Vitória-ES. 23977 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 15 de junho de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: WANDERSON CARDOSO, natural de Vila Velha-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Beco Teixeira, nº 3, Primeiro de Maio, Vila Velha-ES e EUSIMAR DIAS FERNANDES, natural de Vila Velha-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), vigilante, residente na Beco Teixeira, nº 3, Primeiro de Maio, Vila Velha-ES. 04092 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 15 de junho de 2020 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião REGISTRO CIVIL E NOTAS DE PENDANGA Faço saber que pretender casar-se: 1.: MICHEL BARBOSA GAMA, natural de Vitória-ES, com trinta e três (33) anos de idade, estado civil divorciado, profissão Administrador, residente e domiciliado à Rua da Ararás, N° 121, Ericina em Ibiraçu-ES, filho de OSMAR PAULO GAMA e de ROSEMAR ELIAS BARBOSA GAMA e JHENNIFFER CRISTO INOCENCIO, Natural de Vitória-ES, com trinta e cinco (35) anos de idade, estado civil solteira, profissão Vendedora, residente e domiciliada à Rua Júlia Lacourt Penna, no 1065, Jardim Camburi em Vitória-ES, filha de GERALDO ALVES INOCENCIO e de WALCLEIA MARIA CRISTO INOCENCIO. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Ibiraçu-ES, 15 de junho de 2020 Lúcio Alexandre dos Santos Tabelião e Oficial

