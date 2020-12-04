Proclamas - 04/12/20
Cartório Campo Grande - Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARLEI BOTELHO COÊLHO FILHO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, divorciado(a), motorista, residente na Rua Prof Vicente S Fantine, 378, São Gonçalo, Cariacica-ES e JULIANA SANTOS DELATORRE, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), esteticista, residente na Rua Prof Vicente S Fantine, 378, São Gonçalo, Cariacica-ES. 27257 2.: JOSÉ NILSON PEREIRA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 51 anos de idade, solteiro(a), Conferente, residente na Rua Maria da Glória Torezani, Sn, São Conrado, Cariacica-ES e MARA CRISTINA NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 52 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Maria da Glória Torezani, Sn, São Conrado, Cariacica-ES. 27313 3.: LAWRENCY MORAIS DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 43 anos de idade, divorciado(a), Mecânico de refrigeração, residente na Rua Copacabana, nº 08, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES e JOSIMEIRE CARLOS DOS SANTOS, natural de Iúna-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Copacabana, nº 08, Morada de Santa Fé, Cariacica-ES. 27359 4.: ANDREY GARCIA ANTUNES, natural de Cariacica-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), mecânico industrial, residente na Rua Aldo Prudêncio, nº 149, Sotema, Cariacica-ES e VIRGINIA VIANA SCALZER, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Aldo Prudêncio, nº 149, Sotema, Cariacica-ES. 27360 5.: LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO TRINDADE, natural de Santa Tereza-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), carregador, residente na Rua Mafra, nº 8, Mucuri, Cariacica-ES e ANA PAULA DE OLIVEIRA PIMENTEL, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Mafra, nº 8, Mucuri, Cariacica-ES. 27361 6.: RAFAEL FURTADO MARCOLINO, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Açougueiro, residente na Rua Ana Cristina Cesar, 140, Jardim Botanico, Cariacica-ES e CAMILA MUNIZ DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Ana Cristina Cesar, 140, Jardim Botanico, Cariacica-ES. 27364 7.: VINÍCIUS PATRICIO OLIVEIRA, natural de Serra-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), servidor público, residente na Rua Bananal, nº 24, Vila Capixaba, Cariacica-ES e AMANDA IZIDORIO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), assistente de Escrita Fiscal, residente na Avenida Rio Marinho, nº 221, Jardim Botânico, Cariacica-ES. 27365 8.: NATHÃ KRULL OLIVEIRA, natural de Nanuque-MG, com 19 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar técnico em laboratório de farmácia, residente na Rua dos Bandeirantes, nº 62, Rio Branco, Cariacica-ES e KARINE DE SOUZA GOMES, natural de Ribeirão das Neves-MG, com 19 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua dos Bandeirantes, nº 62, Rio Branco, Cariacica-ES. 27368 9.: JOÃO VITOR MENDONÇA RODRIGUES, natural de São Paulo-SP, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de bombeiro hidráulico, residente na Rua Oriente, S/n°, Caçaroca, Cariacica-ES e OKSANA PAULA OLIVEIRA COSTA, natural de Eunápolis-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), designer de sobrancelhas, residente na Rua Oriente, S/n°, Caçaroca, Cariacica-ES. 27376 10.: AILTON SCHNEIDER NETO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Angelina Postay, nº 17 , Vera Cruz, Cariacica-ES e PRISCILLA DA SILVA GRILLO, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Angelina Postay, nº 17 , Vera Cruz, Cariacica-ES. 27380 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 03 de dezembro de 2020 Fabiana Aurich Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ARTHUR MOHR, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 34 anos de idade, solteiro(a), administrador, residente na Rua Itapemirim, nº 195, Lote 16-17, Aptº 1105, Qd 21, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e RENATA VIEIRA VIDAL, natural de Cantagalo-RJ, com 34 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Rua Itapemirim, nº 195, Lote 16-17, Aptº 1105, Qd 21, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07859 2.: MATEUS NAGUE DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), enfermeiro, residente na Rua Cristóvão Colombo, nº 794, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES e CHRISLENE PEREIRA LIMA, natural de Vitoria-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Tesoureira, residente na Rua Cristovão Colombo, nº 794, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES. 18553 3.: ISRAEL NORATO TEIXEIRA MIRANDA, natural de Duque de Caxias-RJ, com 22 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Silveira Martins, nº 245, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES e EMYLLY VICTORIA DE SOUSA LIMA, natural de Trindade-PE, com 18 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Silveira Martins, nº 245, Cristóvão Colombo, Vila Velha-ES. 18554 4.: LEVI TATAGIBA BESSA FERREIRA JUNIOR, natural de Vitoria-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), Servidor Publico, residente na Avenida Hugo Musso, nº 28, Praia da Costa,, Vila Velha-ES e IÊSSA SAÚDE FIGUEIREDO COSTA, natural de Nanuque-MG, com 31 anos de idade, solteiro(a), cirurgiã dentista, residente na Avenida Hugo Musso, nº 28, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18555 5.: WILHIAM DE ARAUJO SOUZA, natural de Serra-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), Balconista, residente na Rua Vicente de Carvalho, s/n, Boa Vista, Vila Velha-ES e GRASIELE SANTOS BISPO, natural de Itabuna-BA, com 19 anos de idade, solteiro(a), Embaladora, residente na Rua Padre Gabriel, nº 23, Dom João Batista, Vila Velha-ES. 18556 6.: CLÁUDIO LIMA SOUZA FERNANDES, natural de Ilhéus-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Rua Rosa dos Lirios, nº 21, Gloria, Vila Velha-ES e LORRAYNE GONÇALVES PIRES, natural de Linhares-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), operadora de telemarketing, residente na Rua Moema, nº 222, Divino Espírito Santo, Vila Velha-ES. 18557 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 03 de dezembro de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROQUE FÁBIO SOARES DOS SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 42 anos de idade, solteiro(a), pescador, residente na Rua Jaqueira, nº 33, Cidade Pomar, Serra-ES e DIANA GOMES DOS SANTOS, natural de Tobias Barreto-SE, com 39 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Jaqueira, nº 33, Cidade Pomar, Serra-ES. 10558 2.: JAIMESOM GUARIZI DA MATA, natural de Vila Velha-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), eletricista de manutenção, residente na Rua Cajueiro, nº 707, Casa 02, Res.Centro da Serra, Serra-ES e DANIELI SILVA DE JESUS, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), do lar3, residente na Rua Cajueiro, nº 707, Casa 02, Res.Centro da Serra, Serra-ES. 10560 3.: FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Ibiraçu-ES, com 51 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Antônio Francisco Lisboa, nº 165, Novo Porto Canoa, Serra-ES e MARIA CLAUDINETE DE ALMEIDA, natural de Maceió-AL, com 48 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Antônio Francisco Lisboa, nº 165, Novo Porto Canoa, Serra-ES. 10562 4.: FELIPE DE OLIVEIRA ALBANO, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), motoboy, residente na Rua São Domingos, nº S/n, São Domingos, Serra-ES e NATHIELLY TEIXEIRA MATOS, natural de Carlos Chagas-MG, com 30 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua São Domingos, nº S/n, São Domingos, Serra-ES. 10563 5.: JOSÉ MOREIRA DA SILVA, natural de Acopiara-CE, com 34 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Tiê, nº 101, Novo Porto Canoa, Serra-ES e MARISELMA MARTINS DOS SANTOS, natural de Paraíso do Tocantins-TO, com 28 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Tiê, nº 101, Novo Porto Canoa, Serra-ES. 10566 6.: EMANUEL CRUZ, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Rua Lajinha, nº 63, Nova Carapina II, Serra-ES e NATÁLIA MARTINS EPIFANIO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Lajinha, nº 63, Nova Carapina II, Serra-ES. 10587 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 03 de dezembro de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RODRIGO SILVANO FIGUEIREDO, natural de São Gonçalo-RJ, com 25 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar técnico eletrônico, residente na Rua Américo Bernardes, nº 231, Bairro Vila Batista, Vila Velha-ES e LETICIA JAVARINI MARTINS DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 16 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Américo Bernardes, nº 231, Bairro Vila Batista, Vila Velha-ES. 04169 2.: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PEQUENO, natural de Duque de Caxias-RJ, com 40 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Floriano Pereira dos Passos, nº 123, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES e CÍNTIA DA SILVA CARVALHO, natural de Iúna-ES, com 37 anos de idade, Divorciada(o), motorista, residente na Rua Floriano Pereira dos Passos, nº 123, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES. 04170 3.: MAYCON DOUGLAS DOS SANTOS SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção, residente na Rua Jarbas de Oliveira, nº 101, Bairro Alecrim, Vila Velha-ES e CAROLINE CHAVES FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), ajudante de padeiro, residente na Rua Jarbas de Oliveira, nº 101, Bariro Alecrim, Vila Velha-ES. 04172 4.: WASHINGTON CORRÊA DA SILVA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 65 anos de idade, Divorciado(a), encarregado de deposito, residente na Rua Ramon Martins, nº 200, Bairro Vila Batista, Vila Velha-ES e JUSSARA CUSTÓDIA, natural de Aimorés-MG, com 57 anos de idade, Divorciada(o), baba, residente na Rua Ramon Martins, nº 200, Bairro Vila Batista, Vila Velha-ES. 04173 5.: WEVERTON EDUARDO BERGUE ROBERS, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteiro(a), conferente de cargas, residente na Praça Geronimo Monteiro, nº 4010, Bairro Vila Batista, Vila Velha-ES e LUANA DA COSTA LYRA, natural de Vila Velha-ES, com 17 anos de idade, Solteira(o), estagiária de vendas, residente na Praça Geronimo Monteiro, nº 4010, Bairro Vila Batista, Vila Velha-ES. 04174 6.: DAVI BECKER ALVES, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), barbeiro, residente na Escadaria Olavo Bilac, nº 44, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES e BEATRIZ SILVA ALVES, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), manicure, residente na Escadaria Olavo Bilac, nº 44, Bairro Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04184 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 03 de dezembro de 2020 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUSTAVO DE SOUZA MEDEIROS, natural de Teresopolis-RJ, com 28 anos de idade, Solteiro(a), técnico em logística, residente na Avenida Paulo Pereira Gomes, S/n, Torre 03, Ap. 405, Morada de Laranjeiras, Serra-ES e MAISA CRISTINE DOS SANTOS MARCIANO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), analista administrativo, residente na Avenida Paulo Pereira Gomes, S/n, Torre 03, Ap. 405, Morada de Laranjeiras, Serra-ES. 30844 2.: ABEL JULIO DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), segurança, residente na Avenida Dois, nº 570, Carapina Grande, Serra-ES e GÉSSICA FRANCA DOS SANTOS, natural de Itabela-BA, com 26 anos de idade, Solteira(o), diarista, residente na Avenida Dois, nº 570, Carapina Grande, Serra-ES. 30874 3.: THALLIS DUTRA RAPOSO, natural de Ecoporonga-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), mecânico, residente na Rua Carlos Larica, nº 23, José de Anchieta II, Serra-ES e DANIELA BERTA GONÇALVES, natural de Mantenópolis-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), assistente 01, residente na Rua Carlos Larica, nº 23, José de Anchieta II, Serra-ES. 30879 4.: JAKESON FERREIRA ALVES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), mecânico industrial, residente na Rua Pau Brasil, nº 303, Feu Rosa, Serra-ES e JOICE GABRIELLE RODRIGUES DA COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), estagiária, residente na Rua Pau Brasil, nº 303, Feu Rosa, Serra-ES. 30881 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 03 de dezembro de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: MELQUISEDEQUE LOPES DA SILVA, natural de Miguel Pereira-RJ, com 18 anos de idade, solteiro(a), embalador, residente na Rua Antônio Carlos de Almeida, nº 64, Casa 02, Maria Ortiz, Vitória-ES e THAMYRES VICTÓRIA NASCIMENTO RORIZ, natural de Cariacica-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Antônio Carlos de Almeida, nº 64, Casa 02, Maria Ortiz, Vitória-ES. 24166 2.: CÁSSIO CARETA PIAZZI, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Avenida Saturnino de Brito, nº 1220, Bl A, Apto 1202, Praia do Canto, Vitória-ES e BARBARA MOTTA ALTOÉ, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Deputado Castello Mendonça, nº 194, Apto 504, BL A, Boa Vista, Vitória-ES. 24167 3.: ROBERTO PANDOLFI SARMENGHI, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), cirurgião dentista, residente na Rua Amélia Tartuce Nasser, nº 150, Jardim da Penha, Vitória-ES e PRISCILA DIAS PEYNEAU, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), cirurgiã dentista, residente na Rua Amélia Tartuce Nasser, nº 150, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24168 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 03 de dezembro de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELIZEU VIEIRA DE SOUZA, natural de Ecoporanga-ES, com 52 anos de idade, Divorciado(a), autônomo, residente na Rua Campinas, nº 14, Quadra 39, Marcílio de Noronha, Viana-ES e ROSILENE JOSÉ DO CARMO, natural de Ecoporanga-ES, com 47 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Campinas, nº 14, Quadra 39, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07129 2.: EVANDRO JAVARINI ROZA, natural de Vila Velha-ES, com 42 anos de idade, Divorciado(a), motorista, residente na Rua Ézio Volponi, nº 17, Nova Bethânia, Viana-ES e WYLIANE KAREN LAMAS PULCINO, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Ézio Volponi, nº 17, Nova Bethânia, Viana-ES. 07134 3.: MAGNO DA SILVA TOREZANI, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), Técnico de enfermagem, residente na Avenida Antonio Freire, nº 35, Industrial, Viana-ES e BRUNA ARAUJO ULIANA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Antonio Freire, nº 35, Industrial, Viana-ES. 07136 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 03 de dezembro de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCOS MAURO VICENTE DE SOUZA, natural de Ecoporanga-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), ajudante de mecânico, residente na Rua 23 de Abril, nº 180, Santo André, Vitória-ES e VALDINEIA ALMEIDA DA CONCEIÇÃO, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua 23 de Abril nº 180, Santo André, Vitória-ES. 17215 2.: OSWALDO BANDEIRA KIEFER, natural de Cariacica-ES, com 54 anos de idade, solteiro(a), agente de combate de endemias, residente na Rua São Lázaro, S/n, Conquista, Vitória-ES e RITA DE CASSIA PEREIRA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 58 anos de idade, solteiro(a), aposentada, residente na Rua São Lázaro, S/n, Conquista, Vitória-ES. 17216 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 03 de dezembro de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juízo de Faço saber que pretender casar-se: 1.: RENAN BARCELOS DO NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Estrada Ayrton Senna da Silva, S/nº, João Goulart, Vila Velha-ES e IZABELA KLEISLA BRITO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Divorciada(o), vendedora, residente na Estrada Ayrton Senna da Silva, S/nº, João Goulart, Vila Velha-ES. 08624 2.: ERLON DO CARMO SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 30 anos de idade, Solteiro(a), oficila pleno, residente na Rua Duque de Caxias, nº 715, João Goulart, Vila Velha-ES e ALESSANDRA ROSA DIAS, natural de Vila Velha-ES, com 39 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Duque de Caxias, nº 715, João Goulart, Vila Velha-ES. 08626 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 03 de dezembro de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITAIPAVA Faço saber que pretender casar-se: 1.: DENIVALDO ALVES BENEVIDES, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 48 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de produção de pescados, residente na Rua da Linha, N° 06, Itaoca, Itapemirim-ES e TERENILSA OZORIO DE SOUZA, natural de Rio Novo do Sul-ES, com 42 anos de idade, Solteira(o), conferente de produção, residente na Rua da Linha, N° 06, Itaoca, Itapemirim-ES. 01477 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 03 de dezembro de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ CARTORIO DO 1º OFICIO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO Faço saber que pretender casar-se: 1.: FRANCISCO MENDES PAULO, natural de Itapemirim-ES, com 50 anos de idade, Solteiro(a), caminhoneiro, residente na Rua Alves Redol, nº 177-A, 8200-344,, Albufeira-ET e CREUSA DA SILVA PORTO, natural de São João de Meriti-RJ, com 56 anos de idade, Viúva(o), auxiliar de enfermagem, residente na Rua Azaleia, S/nº, Centro, Itapemirim-ES. 14005 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Itapemirim-ES, 03 de dezembro de 2020 NATÁLIA BASTOS BECHEPECHE ANTAR Oficiala e Tabeliã