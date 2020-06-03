Proclamas

Proclamas - 03/06/20

Proclamas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jun 2020 às 01:00

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 01:00

Arquivos & Anexos

Proclamas - 03/06/20

Tamanho do arquivo: 1mb
Baixar

Proclamas

CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ARILSON MIRANDA DA SILVA, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), pedreiro, residente na Rua Vila Rica, S/nº, Bairro Modelo, Cariacica-ES e MARISA RIBEIRO DOS SANTOS, natural de Cariacica-ES, com 18 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Vila Rica, S/nº, Bairro Modelo, Cariacica-ES. 12861 2.: GITETOM SILVA BOOAZI, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Belo Horizonte, nº 73, Nova Valverde, Cariacica-ES e LETICIA CEZÁRIO DA COSTA, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Belo Horizonte, nº 73, Nova Valverde, Cariacica-ES. 12862 3.: JEAN LUCAS CAETANO ALVES, natural de Cariacica-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), barbeiro, residente na Rua Laurinda Pereira do Nascimento, nº 22, Graúna, Cariacica-ES e THALYTA BORGES MACIEL, natural de Vitória-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Laurinda Pereira do Nascimento, nº 22, Graúna, Cariacica-ES. 12863 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 02 de junho de 2020 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial Cartório de Viana - Registro Civil e Tabelionato da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO CESAR DA SILVA JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar mecânico, residente na Rua Santa Catarina, nº 17, Areinha, Viana-ES e FRANCIANE DOS SANTOS DIAS, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Santa Catarina, nº 17, Areinha, Viana-ES. 06913 2.: JHON CAIO DE OLIVEIRA LOURENÇO, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Linhares, nº 106, Universal, Viana-ES e NAYARA PEREIRA DE ALMEIDA, natural de Teófilo Otoni-MG, com 22 anos de idade, Solteira(o), balconista, residente na Avenida Linhares, nº 106, Universal, Viana-ES. 06916 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 02 de junho de 2020 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAMON SOUZA DE ARAUJO, natural de Brasília-DF, com 28 anos de idade, Solteiro(a), vigilante, residente na Rua Monte Sinai, nº 17, Jardim do Vale, Vila Velha-ES e RENATA OLIVEIRA SILVA, natural de Mogi das Cruzes-SP, com 24 anos de idade, Solteira(o), Sem profissão remunerada, residente na Rua Monte Sinai, nº 17, Jardim do Vale, Vila Velha-ES. 232728455 2.: ANDERSON GOMES, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, Solteiro(a), instalador de som automotivo, residente na Rua Leila Diniz, nº 711, Apto 203, Ilha dos Bentos, Vila Velha-ES e LETÍCIA FERREIRA DE OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Leila Diniz, nº 711, Apto 203, Ilha dos Bentos, Vila Velha-ES. 232728474 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 02 de junho de 2020 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã Cartório Dyonizio Ruy Faço saber que pretender casar-se: 1.: DOUGLAS VIEIRA, natural de Caxias do Sul-RS, com 45 anos de idade, divorciado(a), delegado de polícia, residente na Rodovia do Sol, nº 190, Ed. Costa do Caribe, Aptº 1005, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e LÁIZA HELENA HELMER MACHADO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rodovia do Sol, nº 190, Ed. Costa do Caribe, Aptº 1005, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 07576 2.: PAULO ROGÉRIO DE JESUS GOMES, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), jornalista, residente na Rua São Paulo, nº 1253, Praia da Costa, Vila Velha-ES e TATIANA DOS ANJOS GONZAGA, natural de Vila Velha-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), designer de interiores, residente na Avenida Hugo Musso, nº 953, Apt. 401, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18246 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 02 de junho de 2020 Lucy de Oliveira Ruy Notária e Oficiala Registradora Cartório Maria Amado Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS DE PAULA LIGEIRO, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), conferente, residente na Avenida Antônio Dias, nº 133, Nova Carapina II, Serra-ES e FRANCIELE SANTOS, natural de Taboão da Serra-SP, com 20 anos de idade, solteiro(a), auuxiliar administrativo, residente na Rua Águas Formosas, nº 370, Nova Carapina I, Serra-ES. 10054 2.: PATRICK GUSTAVO CARVALHO SIQUEIRA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), técnico em mecatrônica, residente na Av. Belo Horizonte, 13, Serra Dourada, II, Serra-ES e GABRIELA VAZ MEDICE, natural de Colatina-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Fioron Menegati, 208, São Silvano, Colatina-ES. 10107 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 02 de junho de 2020 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã Cartório da Barra Faço saber que pretender casar-se: 1.: DAVI ROCHA DA SILVA, natural de Ilhéus-BA, com 28 anos de idade, Solteiro(a), frentista, residente na Avenida Independência, nº 1433, Morada da Barra, Vila Velha-ES e SIRLEI CRUZ DE OLIVEIRA, natural de Ilhéus-BA, com 29 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Avenida Independência, nº 1433, Morada da Barra, Vila Velha-ES. 08300 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 02 de junho de 2020 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: MARCELO ESTEVES TEIXEIRA, natural de São Paulo-SP, com 52 anos de idade, divorciado(a), administrador, residente na Avenida Comandante Álvaro Martins, nº 110 Apto 1003, Mata da Praia, Vitória-ES e TATIANE RAMIRES ROSSATO DA SILVA, natural de São Paulo-SP, com 41 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Avenida Comandante Álvaro Martins, nº 110, Apto 1003, Mata da Praia, Vitória-ES. 23751 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 02 de junho de 2020 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELIAS PEREIRA GONÇALVES, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, divorciado(a), encarregado operacional, residente na Rua da Paz, nº 47, São Pedro, Vitória-ES e ALINE FRANÇA DOS ANJOS, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, divorciado(a), Assistente administrativo, residente na Rua da Paz, nº 47, São Pedro, Vitória-ES. 16990 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 02 de junho de 2020 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ FELIPE DE SOUZA DIAS DOS SANTOS, natural de Serra-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Atílio Vivácqua, nº 21, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES e ADRIANA DOS SANTOS LACERDA, natural de Itanhém-BA, com 22 anos de idade, Solteira(o), assistente financeiro, residente na Rua Atílio Vivácqua, nº 21, Jardim Carapina, Carapina, Serra-ES. 30021 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 02 de junho de 2020 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial CARTÓRIO SARLO Faço saber que pretender casar-se: 1.: IVAN PEREIRA DE MIRANDA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), policial militar, residente na Rua Maria Ribeiro de Alvarenga, nº 115, Santa Martha, Vitória-ES e DANIELLA DA SILVA OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Manoel da Silva, nº 241, Tabuazeiro, Vitória-ES. 23973 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 02 de junho de 2020 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: LORENTINO DOS SANTOS SILVA, natural de Afonso Claúdio-ES, com 47 anos de idade, divorciado(a), microempresário, residente na Rua Três Irmãos, nº 440, Vila Garrido, Vila Velha-ES e CINTIA RODRIGUES DA PENHA SANTIAGO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), Assistente de faturamento, residente na Rua Três Irmãos, nº 440, Vila Garrido, Vila Velha-ES. 04087 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 02 de junho de 2020 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião CARTÓRIO DE REGISTRO NOTAS E REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE ARACÊ  DOMINGOS MARTINS Faço saber que pretendem casar-se: 1.: EDERSON VALLE, natural de Domingos Martins, -ES, nascido em 28 de setembro de 1982, estado civil solteiro, profissão motorista, residente e domiciliado Loteamento Pedra Azul, S/N, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Domingos Valle, falecido e Leodete Viale Valle e DARLENE SOARES DA SILVA, natural de Vitória, -ES, nascida em 24 de janeiro de 1987, estado civil solteira, profissão do lar, residente e domiciliada Loteamento Pedra Azul, S/N, Pedra Azul, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de David Soares da Silva e Maria das Dores Mendes Ferreira. 2.: MATHEUS CIPRIANO DA SILVA PETERLE, natural de Venda Nova do Imigrante, -ES, nascido em 22 de janeiro de 1998, estado civil solteiro, profissão lavrador, residente e domiciliado Área rural, S/N, Nossa Senhora do Carmo, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Ecio Sergio Peterle e Marta Cipriano da Silva Peterle e TAINÁ DOS REIS PEREIRA PINTO, natural de Domingos Martins, -ES, nascida em 18 de agosto de 1994, estado civil solteira, profissão contadora, residente e domiciliada Rod. Afonso Cláudio, S;N, Lajinha, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Antonio Fernando Pereira Pinto e Nilzete Maria dos Reis Pereira Pinto. 3.: ENZO TORRES MAGNAGO, natural de Rio de Janeiro, -RJ, nascido em 12 de março de 1990, estado civil solteiro, profissão empresário, residente e domiciliado área rural, S/N, Alto Jucu, Aracê em Domingos Martins-ES, filho de Mauricio Magnago e Izabel Rita de Cássia Corte Torres Batista e YASMIN EUGÊNIA CHRISTO ALMONFREY, natural de Vitória, -ES, nascida em 18 de fevereiro de 1992, estado civil solteira, profissão servidora pública, residente e domiciliada Área rural, S/N, Alto Jucu, Aracê em Domingos Martins-ES, filha de Eugenio Pacelli Almonfrey e Maria Aparecida Christo Almonfrey. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Aracê, Domingos Martins, ES, 02 de junho de 2020. Arione Stanislau Dos Passos Oficial do Registro Civil

