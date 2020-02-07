Presença do Estado no Bairro da Penha deve ir além das forças de segurança

Operação da Polícia Militar no Complexo da Penha Crédito: Fernando Madeira

A operação traz o sugestivo nome de Anóxia. A ideia é sufocar a ação de traficantes por meio da presença massiva da polícia. Se cumprir seu intento de minar a criminalidade, em vez de instigar mais trocas de tiros, certamente será um alívio para os moradores de dezenas de bairros, que hoje convivem a insegurança, o perigo constante e a revolta de ver sua vizinhança transformada em ambiente hostil.

A partir de agora, a região ficará ocupada por tempo indeterminado, até que a área seja pacificada, segundo a Polícia Militar. É uma missão nobre, mas que, independentemente dos esforços e da dedicação, não será cumprida se estiver calcada apenas nas forças de segurança. O aparelho estatal tem, sim, que se manifestar por meio da lei e da ordem, porém não somente por meio delas.

“Quando o Estado envia a polícia, ele está enxugando gelo, porque ele não vai conseguir mudar a realidade de um bairro em que falta educação de qualidade e oportunidades para um monte de pessoas desempregadas. Os projetos sociais que existem no Bairro da Penha são mantidos pelo centro comunitário. Qual o projeto mantido pelo Estado? Nenhum”, resume o líder comunitário Orlandino Rodrigues, em entrevista à TV Gazeta.

O choque de ordem é importante, mas apenas combate o último elo de uma cadeia de degradações, que vão da carência de infraestrutura à ausência de serviços públicos. A operação corre o risco de cair na inocuidade se, em paralelo, não forem dinamitadas as causas socioeconômicas que sustentam a violência urbana. Se o Estado dorme, os moradores perdem o sono.