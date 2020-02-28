População vira refém de militares grevistas no país

Manifestantes protestam em frente ao Quartel da Polícia Militar na Avenida MaruÌpe na Greve da PM Crédito: Guilherme Ferrari

Os policiais militares, em movimento orquestrado que tem o seu epicentro no Ceará , e que ameaça se alastrar por todo o país, estão colocando uma saia justíssima nos governos dos Estados usando a população como refém para conseguir reajustes salariais.

Em Minas Gerais, o governador tentou evitar o problema, enviando à Assembleia um projeto concedendo um aumento salarial de 41,7% aos militares. Ao fazer isso, criou um problema maior: a Assembleia ampliou o reajuste a 13 outras categorias de servidores, aumentando o impacto nos cofres públicos de R$ 5,6 bilhões para R$ 20 bilhões. Isto em um Estado cujo orçamento já prevê, neste ano, um déficit de R$ 13,3 bilhões.

No Ceará, o governador é filiado ao PT; em Minas, o governador integra o Partido Novo. Este fato demonstra que, independentemente do partido que esteja no poder, os militares estão fechando o cerco sobre os governos estaduais buscando obter vantagens a despeito da situação de penúria fiscal vivida pelos poderes públicos.

Em 2017, o governador Paulo Hartung, fiel à política de austeridade fiscal que adotou em seus governos – e que tornou o Espírito Santo uma referência nacional de equilíbrio das contas públicas – não transigiu diante da greve dos militares. Hartung não concedeu aumento diferenciado aos militares para não cometer injustiça com outras categorias de servidores e para cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal.