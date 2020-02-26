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Greve no Ceará

Coronel que já mediou dois motins tentará novo acordo com PMs no Ceará

Paralisação chega ao 9º dia com 170 assassinatos no estado e quatro quarteis fechados, com viaturas bloqueadas

Publicado em 26 de Fevereiro de 2020 às 19:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2020 às 19:40
O objetivo é chegar a um acordo para o fim da paralisação até sexta-feira (28), quando terminará a GLO (Garantia da Lei e da Ordem)  Crédito: Camila Lima/SVM
Um coronel da reserva da Polícia Militar foi escolhido para mediar negociação entre os policiais militares paralisados no Ceará e uma comissão criada com membros dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. O coronel Walmir Medeiros já teve atuação semelhante em outro motim dos PMs cearenses, entre 2011 e 2012.
O motim chega nesta quarta-feira (26) ao nono dia, com saldo de ao menos 170 assassinatos no estado e quatro quartéis fechados por PMs e familiares -em Fortaleza, Caucaia, Juazeiro e em Sobral. 
Foi em Sobral, a 270 km da capital cearense, que o senador licenciado Cid Gomes (PDT) foi baleado após investir contra amotinados com uma retroescavadeira, na semana passada.  Cid já teve alta e se recupera em sua casa em Fortaleza.
O objetivo é chegar a um acordo para o fim da paralisação até sexta-feira (28), quando terminará a GLO (Garantia da Lei e da Ordem) assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. O governo federal enviou 2.600 homens das Forças Armadas para ajudar no policiamento ostensivo no Ceará. Não há previsão, no momento, de prorrogação da GLO.
A comissão não quis negociar diretamente com líderes da paralisação; por isso, a escolha de um mediador que não participa do motim. 
A opção por Medeiros foi feita após visita nesta quarta (26) do presidente da OAB-CE (Ordem dos Advogados do Brasil), Erinaldo Dantas, ao 18º Batalhão da PM, uma espécie de quartel-general dos amotinados. A OAB participa da negociação como observadora, junto com o Ministério Publico do Ceará.
"Não pretendemos acabar com a paralisação até acertarmos os termos de um acordo", disse à reportagem um dos líderes do movimento, o ex-deputado federal Cabo Sabino. 
Ele esteve todos esses dias junto com os policiais paralisados no 18º Batalhão, que desde a noite de 18 de fevereiro tem o acesso bloqueado por viaturas com os pneus esvaziados.
Sabino disse que são três as principais reivindicações que serão enviadas à comissão por meio de Medeiros: anistia para transgressões administrativas dos policiais que protestam, aumento de salário de soldado para R$ 4.932 (em uma parcela) e equiparação do auxílio-alimentação dos militares ao que é pago a outros servidores do governo.
"Queremos a anistia administrativa. Aqueles que cometeram crimes nesse período, que paguem pelos crimes. Sobre o aumento nossa pauta é receber de uma vez, mas vai pela negociação", disse Sabino.
O governo avisou que não pretende dar anistia a nenhum dos policiais envolvidos na paralisação --230 já foram afastados por 120 dias e ficarão fora da folha salarial no período. Outros 43 foram presos, 37 por deserção por não terem aparecido para trabalhar em operação especial de Carnaval no interior.
O governador, Camilo Santana (PT), também já disse que o reajuste oferecido é o limite que o Estado pode dar. No projeto de lei enviado dia 18 de fevereiro à Assembleia Legislativa, o salário de um soldado subiria de R$ 3.475 para R$ 4.500, parcelado em três vezes (pagamentos em março de 2020, março de 2021 e março de 2022).
A comissão criada para negociar foi uma solução encontrada para tentar colocar fim à paralisação, já que o governo afirmou que não trataria com os policiais manifestantes, que optaram na maioria por usar carapuças e ocupar batalhões. 
Fazem parte da comissão criada o procurador-geral do Estado, Juvêncio Viana, o deputado estadual Evandro Leitão (PDT), o corregedor-geral, desembargador Teodoro Silva Santos, e o procurador-geral de Justiça, Manuel Pinheiro.
Até segunda-feira (24) haviam sido contabilizados 170 homicídios no Ceará em seis dias desde o início do motim, uma média de 28 por dia -nos primeiros 18 dias de fevereiro foram 164, média de nove por dia. Em janeiro de 2020 foram 261 homicídios, uma média de quase nove por dia.

ENTENDA O MOTIM DA PM NO CEARÁ: 

O QUE QUEREM OS PM'S? 

Pedem que o governo refaça a proposta de reestruturação salarial enviada na terça (18) para a Assembleia. O projeto de lei prevê aumento de salário para os soldados da PM e para bombeiros de R$ 3.475 para R$ 4.500, com reajuste parcelado em três vezes até 2022.
Os PMs demandam que o pagamento seja feito em apenas uma parcela e que o salário chegue a R$ 4.932. Eles também querem anistia aos manifestantes.

QUANDO O MOTIM COMEÇOU? 

Na tarde de 18 de fevereiro. Desde a madrugada de quarta (19), pessoas encapuzadas passaram a invadir quartéis, ao menos quatro ainda estão sob o comando dos manifestantes. 43 policiais militares foram presos e 230 foram suspensos suspeitos de participação. Eles não receberão salário.

COMO ESTÁ O MOTIM, APÓS NOVE DIAS? 

A paralisação chega nesta quarta-feira (26) com um saldo de 170 assassinatos no Ceará. Ainda há quatro batalhões da PM fechados por policiais (alguns usam máscaras para cobrir o rosto) e familiares -em Fortaleza, Caucaia, Juazeiro e em Sobral 

PM's PODEM FAZER GREVE? 

Não. Greve é proibida para agentes das polícias Civil, Militar, Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal e Corpo de Bombeiros.

QUAL O CENÁRIO POLÍTICO NO ESTADO ATUALMENTE? 

O principal pré-candidato da oposição à prefeitura de Fortaleza na eleição de 2020 é o deputado federal Capitão Wagner (Pros), ex-integrante da PM e que, entre 2011 e 2012, liderou mobilização dos policiais militares quando Cid Gomes era o governador.
Hoje, a prefeitura da capital é comandada pelo PDT de Ciro e Cid Gomes, com Roberto Cláudio, mas ele está em segundo mandato. Ainda não há um nome de consenso entre os governistas para a disputa. O governo é comandado por Camilo Santana (PT), aliado de Ciro e Cid Gomes.

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