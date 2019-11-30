Poder público deve se unir para tirar BR 262 da beira do precipício

Deslizamento de terra bloqueia metade da pista da BR 262 próximo a Pedra Azul Crédito: Divulgação

Os pessimistas diriam que nada é tão ruim que não possa piorar. Quando o assunto é a BR 262 , fica difícil se livrar dessa disposição de espírito ao ver que a importante rodovia do Espírito Santo, que já se encontrava em situação dramática, agora corre risco de colapso após as recentes chuvas. É um aniversário melancólico para a estrada. Ao completar 50 anos, figura como um exemplo da falta de planejamento e gestão das administrações públicas.

Não é de hoje que capixabas e turistas, empresários e motoristas de veículos de carga exigem a modernização da via. Com seu traçado perigoso e sua pista simples, a BR 262 já registrou 474 acidentes até outubro deste ano, apenas no trecho que corta o Espírito Santo. Mais de um por dia. Mas antes que os problemas de segurança e logística fossem resolvidos, algo ainda mais urgente se sobrepôs. O que era ruim piorou.

Para os antigos problemas, até agora pouco foi feito. E esse pouco encontrou pedras no caminho. A duplicação de minúsculo trecho de 7 km entre Marechal Floriano e Domingos Martins, conduzida pelo Dnit, foi suspensa pelo Tribunal de Contas da União por indícios de irregularidades. Com isso, uma verba de R$ 54 milhões de emendas parlamentares, que se dirigia à estrada, teve seu trânsito desviado.

A incapacidade de o Planalto arcar sozinho com a conta é inegável. Neste ano, o dinheiro reservado pelo governo federal para toda a infraestrutura rodoviária foi de R$ 6,2 bilhões. Quase R$ 3 bilhões a menos do que o investimento necessário somente para a duplicação da BR 262, que é de R$ 9,1 bilhões, segundo a ANTT.