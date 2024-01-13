Orquestra Sinfônica do ES: "Voltemos ao antigo, será um progresso"

Orquestra Sinfônica do Espírito Santo: o retorno ao antigo será um progresso. E esse retorno pode ocorrer em harmonia com a degustação das desafiadoras peças de música contemporânea Crédito: Divulgação/Secult

Erico A. Mangaravite É delegado de polícia e crítico de música

Quando o compositor Giuseppe Verdi escreveu a frase do título em 1871, em uma carta ao arquivista do Conservatório de Nápoles, Francesco Florimo, reafirmou sua crença de que a grande música deve mirar os exemplos do passado. Com efeito: ao criar suas Quatro Peças Sacras, quando estava na faixa dos 70 anos de idade, já um artista renomado, Verdi se preocupou em estudar cuidadosamente obras de mestres do passado como Bach e Palestrina. Porém, tal afirmação não torna nosso ilustre frasista um compositor retrógrado, uma vez que na mesma carta ele dizia não ter nenhum medo da “música do futuro”.

Pois bem: analisando aquilo que já foi divulgado como sendo a programação da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) para os meses de fevereiro e março deste ano, notamos que houve – felizmente – uma volta ao antigo.

Se a programação de 2023 foi marcada por certa ênfase na apresentação de obras de música contemporânea, a programação de 2024 começa com uma feliz mistura entre partituras do repertório sinfônico já consolidado e obras mais recentes que certamente vão desafiar o público. E aqui, caro leitor, pensamos exatamente como o velho mestre italiano: o retorno ao antigo será um progresso! E esse retorno pode ocorrer em harmonia com a degustação das desafiadoras peças de música contemporânea.

A programação parcial já está no site oficial da orquestra , de modo que para poupar (pelo menos por enquanto) a paciência do leitor falaremos apenas de modo geral sobre os programas, datas e horários deste primeiro trimestre de 2024.

O ano começa com um concerto no qual serão apresentadas uma peça contemporânea, a abertura "Anita Garibaldi", da ópera homônima da compositora paulista Catarina Domenici (1965), o Concerto em Sol para Piano e Orquestra, do francês Maurice Ravel (1875-1937), e a Sinfonia nº 9, “Do Novo Mundo”, de Antonín Dvořák (1841-1904).

Em seguida, um programa em que retorna o compositor Ravel, desta feita representado pela suíte orquestral "Le Tombeau de Couperin". Os outros dois nomes da noite serão o também francês Gabriel Fauré (1845-1924), cuja morte completa 100 anos, que serão celebrados com a sóbria obra "Pavane", e o alemão Johannes Brahms (1833-1897), compositor que torna mais fácil a vida do ouvinte após os 40 anos (ou, quem sabe, menos pesarosa), de quem ouviremos as Variações sobre um tema de Haydn.

Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) Crédito: Lorenzo Savergnini/Divulgação

Depois virão concertos igualmente interessantes: um com obras das compositoras Lili Boulanger, Yanella Bia e Amy Beach, outro com os compositores Alexandre Guerra e Pyotr Ilyich Tchaikovsky. E, não menos importante, uma apresentação da série Famílias, em que a criançada poderá fazer a festa no teatro ao mesmo tempo em que tem contato com uma orquestra sinfônica (e, aqui, fica a dica: seu filho ou filha de 5 anos estará bem mais à vontade na série Famílias do que assistindo Le Tombeau de Couperin – leve isso em consideração ao se programar para ir ao teatro).

Consta ainda no site da orquestra que este ano, além do centenário da morte de Fauré, serão lembrados o centenário da morte de Puccini (ou seja, teremos ópera!) e os duzentos anos do nascimento de Bruckner. Além disso, iniciativas como apresentações em escolas, em cidades do interior do Espírito Santo e até mesmo em outros estados, como Minas Gerais, também estão previstas. E, ainda, haverá uma interessante ação afirmativa com o intercâmbio entre grupos da Oses e comunidades tradicionais quilombolas.