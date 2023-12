Arte naïf de Andrea Espindula: uma pintura sem barreiras

A exposição “poESia”, de Andréa Espíndula, que será aberta à visitação a partir de 12 de dezembro, na Casa da Memória, em Vila Velha, está fortemente vinculada a um gênero conhecido como arte naïf. Relacionada à arte popular nacional, reúne, de modo geral, criadores visuais não eruditos, ou seja, autodidatas, que desenvolvem um estilo caracterizado pelas cores vivas e uma imaginação, estilização e poder de síntese levados para a tela com uma técnica muito pessoal.

Por não terem frequentado cursos de arte, apresentam um estilo próprio e autêntico que brota do inconsciente coletivo, mantêm-se em constante renovação e se deixam penetrar por influências eruditas, embora conservem sua natureza própria. Sabedoria e sonho se irmanam, assim, em obras difíceis de definir sob uma única catalogação.

Nesse sentido, obras como “Vila Velha” e “Vitória”, de Andréa Espíndula, pintadas com tinta acrílica sobre tela, apresentam uma linguagem que se caracteriza pela justaposição de elementos harmoniosos. Os trabalhos retomam, de maneira pessoal, o conceito que ensina que a soma das partes pode gerar elementos que superam a mera adição.

É instaurado um conjunto visual em que aviões, ponte, farol, igreja, mar e praia constituem uma dinâmica concretização que estabelece um depoimento não apenas de duas cidades, mas de uma inteligência visual do mundo. Esses municípios do Estado do Espírito Santo são vistos, portanto, de maneira peculiar e renovada. Há neles frescor. A partir de imagens conhecidas, é gerado, portanto, um resultado pleno de encanto, alegria e estímulo à arte e à vida.