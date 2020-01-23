Pelo menos 4,3 mil negócios foram impactados pelas chuvas no Sul do ES

"As empresas não tiveram condições de pagar. E agora precisam tentar se restabelecer. Nós estamos buscando diversos meios para ajudar o comércio e também os moradores como um todo para se reerguerem", frisou ao observar que a partir de terça-feira (28) uma equipe com 30 servidores, coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento (Sedes), vai instalar escritórios nos quatro municípios mais atingidos pelas chuvas para auxiliar na obtenção de documentos e laudos.