Pelo menos 4,3 mil negócios foram impactados pelas chuvas no Sul do ES

Pelo menos 4.340 negócios das cidades de Iconha, Alfredo Chaves, Vargem Alta e Rio Novo do Sul foram impactados pelas fortes chuvas que atingiram o Sul do Estado na última sexta-feira (17). Os dados são do governo do Estado e levam em consideração a quantidade de empresas com cadastros ativos nesses quatro municípios, 1.327, bem como o número de microempreendedores individuais (MEI), 3.013.
O secretário de Estado de Desenvolvimento, Marcos Kneip, afirmou à coluna ainda não ser possível avaliar o grau de prejuízo de cada empresa e empreendedor, mas segundo ele o impacto é geral. "Muitos perderam tudo, mas mesmo aqueles que não foram atingidos diretamente pela chuva e pela lama acabam sendo prejudicados, já que não há giro no comércio diante de toda essa triste situação."
O governo capixaba já anunciou uma série de medidas de socorro econômico. Uma delas é o pedido do governador Renato Casagrande (PSB) à Receita Federal para que o comitê gestor do Simples Nacional prorrogue o prazo de pagamento do mês de janeiro, que venceu na última segunda-feira (20).
Caso a Receita Federal aceite o pedido, 872 empresas de Iconha, Alfredo Chaves, Vargem Alta e Rio Novo do Sul que fazem parte do Simples poderão ser beneficiadas. A solicitação é para que a cobrança seja adiada para o mês de junho. De acordo com Kneip, algo parecido já aconteceu com outro Estado, o que abre precedente em favor do Espírito Santo.
"As empresas não tiveram condições de pagar. E agora precisam tentar se restabelecer. Nós estamos buscando diversos meios para ajudar o comércio e também os moradores como um todo para se reerguerem", frisou ao observar que a partir de terça-feira (28) uma equipe com 30 servidores, coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento (Sedes), vai instalar escritórios nos quatro municípios mais atingidos pelas chuvas para auxiliar na obtenção de documentos e laudos.
Ainda conforme Marcos Kneip o time, que envolve profissionais de diferentes áreas do governo, ficará no Sul por tempo indeterminado. "Até quando for necessário para resolvermos e darmos andamento às necessidades das vítimas."
CONFIRA AS EMPRESAS E OS MEIs POR CIDADE
Iconha
- Empresas com cadastros ativos: 405
- Empresas com algum faturamento em 2019: 325 (dessas, 261 são optantes do Simples Nacional e 64 do regime ordinário)
- MEIs: 784
Alfredo Chaves
- Empresas com cadastros ativos: 305
- Empresas com algum faturamento em 2019: 228 (dessas, 195 são optantes do Simples Nacional e do 33 regime ordinário)
- MEIs: 629
Vargem Alta
- Empresas com cadastros ativos: 420
- Empresas com algum faturamento em 2019: 335 (dessas, 284 são optantes do Simples Nacional e 51 do regime ordinário)
- MEIs: 1.046
Rio Novo do Sul
- Empresas com cadastros ativos: 197
- Empresas com algum faturamento em 2019: 162 (dessas, 132 são optantes do Simples Nacional e 30 do regime ordinário)
- MEIs: 554