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Prejuízos

Pelo menos 4,3 mil negócios foram impactados pelas chuvas no Sul do ES

Levantamento foi feito pelo governo do Estado e considera as cidades de Iconha, Alfredo Chaves, Vargem Alta e Rio Novo do Sul

Publicado em 23 de Janeiro de 2020 às 04:00

Públicado em 

23 jan 2020 às 04:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Loja de vestidos de noivas em Iconha foi destruída pela lama Crédito: Fernando Madeira
Pelo menos 4.340 negócios das cidades de Iconha, Alfredo Chaves, Vargem Alta e Rio Novo do Sul foram impactados pelas fortes chuvas que atingiram o Sul do Estado na última sexta-feira (17). Os dados são do governo do Estado e levam em consideração  a quantidade de empresas com cadastros ativos nesses quatro municípios, 1.327, bem como o número de microempreendedores individuais (MEI), 3.013. 
O secretário de Estado de Desenvolvimento, Marcos Kneip, afirmou à coluna ainda não ser possível avaliar o grau de prejuízo de cada empresa e empreendedor, mas segundo ele o impacto é geral. "Muitos perderam tudo, mas mesmo aqueles que não foram atingidos diretamente pela chuva e pela lama acabam sendo prejudicados, já que não há giro no comércio diante de toda essa triste situação."
O governo capixaba já anunciou uma série de medidas de socorro econômico. Uma delas é o pedido do governador Renato Casagrande (PSB) à Receita Federal para que o comitê gestor do Simples Nacional prorrogue o prazo de pagamento do mês de janeiro, que venceu na última segunda-feira (20). 
Caso a Receita Federal aceite o pedido, 872 empresas de Iconha, Alfredo ChavesVargem Alta Rio Novo do Sul que fazem parte do Simples poderão ser beneficiadas. A solicitação é para que a cobrança seja adiada para o mês de junho. De acordo com Kneip, algo parecido já aconteceu com outro Estado, o que abre precedente em favor do Espírito Santo. 
Marcos Kneip,  secretário de Estado de Desenvolvimento, está coordenando ações para ajudar municípios a se reerguerem após as fortes chuvas no ES   Crédito: Sedes/Divulgação
"As empresas não tiveram condições de pagar. E agora precisam tentar se restabelecer. Nós estamos buscando diversos meios para  ajudar o comércio e também os moradores como um todo para se reerguerem", frisou ao observar que a partir de terça-feira (28) uma equipe com 30 servidores, coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento (Sedes),  vai instalar escritórios nos quatro municípios mais atingidos pelas chuvas para auxiliar na obtenção de documentos e laudos. 
Ainda conforme Marcos Kneip o time, que envolve profissionais de diferentes áreas do governo, ficará no Sul por tempo indeterminado. "Até quando for necessário para resolvermos e darmos andamento às necessidades das vítimas."
Moradores e comerciantes tentam limpar a lama na cidade após as fortes chuvas em Iconha Crédito: Luciana Pessanha Tavares

CONFIRA AS EMPRESAS E OS MEIs POR CIDADE

Iconha

  • Empresas com cadastros ativos: 405
  • Empresas com algum faturamento em 2019: 325 (dessas, 261 são optantes do Simples Nacional e 64 do regime ordinário)
  • MEIs: 784

Alfredo Chaves

  • Empresas com cadastros ativos: 305
  • Empresas com algum faturamento em 2019: 228 (dessas, 195 são optantes do Simples Nacional e do 33 regime ordinário)
  • MEIs: 629

Vargem Alta

  • Empresas com cadastros ativos: 420
  • Empresas com algum faturamento em 2019: 335 (dessas, 284 são optantes do Simples Nacional e 51 do regime ordinário)
  • MEIs: 1.046

Rio Novo do Sul

  • Empresas com cadastros ativos: 197
  • Empresas com algum faturamento em 2019: 162 (dessas, 132 são optantes do Simples Nacional e 30 do regime ordinário)
  • MEIs: 554

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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