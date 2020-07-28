Inovar em meio às mudanças é um dos trunfos na educação superior

O UniSales foi pioneiro no Estado e um dos primeiros do país a adotar, em 2019, o método de ensino com desafios e competências atrelado à metodologia ativa, onde o aluno é o protagonista do aprendizado e o professor, o guia. Crédito: Divulgação/UniSales

O setor educacional tem enfrentado um grande desafio com a pandemia do novo coronavírus, principalmente em relação às aulas presenciais, que ainda não estão acontecendo. E isso tem feito com que algumas instituições busquem soluções rápidas, mas efetivas, para que seus alunos não percam o semestre e também continuem aprendendo com a mesma qualidade. Um exemplo é o Centro Universitário Salesiano (UniSales), em que mesmo com o isolamento social, este não tem sido impedimento para que as aulas continuem normalmente, sem prejuízo curricular.

Fomos uma das universidades que mais rápido migraram para o ambiente virtual e não paramos nenhum dia desde o início do isolamento social. Mantemos todas as interações remotas com os alunos, acolhendo, testando e aprimorando a plataforma. Foi uma adaptação tranquila, pois nossos alunos já sabiam usar o sistema. E desde o primeiro semestre, nosso método de ensino cultiva o protagonismo de cada estudante, o que faz com que ele não fique acomodado e vá em busca de respostas e ações, explica a diretora acadêmica da instituição, Lis Helena Teixeira.

Crédito: Divulgação/UniSales

O UniSales foi pioneiro no Estado e um dos primeiros do país a adotar, em 2019, o método de ensino com desafios e competências atrelado à metodologia ativa, onde o aluno é o protagonista do aprendizado e o professor, o guia. Dessa forma, foram reformulados os currículos de todos os cursos para que se adaptassem a essa nova realidade, onde os alunos aprendem com desafios reais da profissão e da comunidade, desde o primeiro período.

Com a prática inserida desde o início do curso, os estudantes desenvolvem competências profissionais e habilidades socioemocionais, como tomada de decisões, gestão de projetos, trabalho em equipe. Ao chegarem no mercado de trabalho, esses alunos estão melhor preparados, pois além de aprenderem fazendo, saberão lidar com questões adversas e problemas da profissão.

"O nosso modelo pedagógico trabalha o conteúdo de uma forma contextualizada na prática. O objetivo é que os alunos sejam profissionais com protagonismo, aliando a competência adquirida na formação, com a habilidade que ele só terá na prática e atitude de ser um profissional mais crítico, competente." Lis Helena Teixeira - Diretora acadêmica da instituição

Um exemplo levantado pela diretora acadêmica é o protocolo de biossegurança já preparado para uma eventual volta às aulas presenciais. Dentro da metodologia aplicada pelo UniSales, os alunos do curso de Enfermagem foram desafiados a criarem esse protocolo, em parceria com os professores, como uma forma de inserir problemas da realidade dentro do contexto de estudos.

Crédito: Divulgação/UniSales

A partir daí foram elaboradas ações e procedimentos que vão desde a aferição de temperatura, passando pela indicação de locais de entrada e saída, realização de questionários e até mesmo o treinamento das equipes técnica e administrativa, corpo docente e estudantes.

Estamos sempre buscando soluções para o movimento pós-pandemia e essa ação envolveu uma equipe multiprofissional e os alunos para fazer um diagnóstico das instalações e a criação de um protocolo de biossegurança. Inclusive, já temos pronta uma cartilha para alunos e frequentadores da nossa instituição quando a abertura acontecer, pontua.

Competências profissionais

Para se ajustar ao novo método de ensino, que trabalha um currículo baseado em problemas reais, a instituição tem capacitado seus professores em um MBA em Gestão de Aprendizado, ao longo de 18 meses. Isso reforça a tradição de ensino da instituição e ao mesmo tempo a coloca em um lugar de protagonismo e inovação, possibilitando que o aluno busque conhecimentos e até aprenda além da sua área de atuação, sendo guiado por professores capacitados e que ajudem a pensar fora dos padrões.

A metodologia ativa, utilizada pelo UniSales, enfatiza a importância da experiência para o aprendizado, de modo que a vivência traga a eficiência de aprender na prática. Desde o primeiro dia de aula, todo o aprendizado é consolidado nos laboratórios, nas atividades com a comunidade e nas soluções de problemas. Quando o aluno chega no mercado de trabalho, ele já tem uma experiência prática do dia a dia como profissional.

Crédito: Divulgação/UniSales

Com base nisso, a matriz curricular é organizada em competências que aliam teoria e prática desde os primeiros momentos do curso. A estrutura física e as salas de aula são interativas, ou seja, os alunos deixam de conviver em um ambiente de mesas enfileiradas para trabalhar como se estivessem em equipe, favorecendo a aprendizagem colaborativa e integração entre os estudantes, professores e monitores.