Ensino musical na adolescência promove inclusão social e desenvolvimento humano

Música ajuda no desenvolvimento humano de acordo com psicólogo estadunidense Crédito: Vale/Divulgação

Para criar uma música a receita é simples. Escolha algumas notas e as organize em acordes. Depois separe algumas palavrinhas e encaixe na melodia criada. Os instrumentos são a gosto. Você pode usar um violão ou acrescentar baterias, guitarras e violinos. Quando pronta você pode servir em fones de ouvido, caixas de som, cantar com amigos ou dividir com a família. Fique à vontade.

Mas apesar da receita ser a mesma, a música nunca se repete. As inúmeras combinações entre notas musicais e variantes de acordes sempre são capazes de estabelecer novas ligações sonoras que podem até soar parecidas, mas quase nunca são idênticas. E se por um lado a música é capaz de mover pessoas através das melodias, por outro a educação musical quando feita desde cedo é capaz de fortalecer áreas cognitivas no indivíduo e incentivar o desenvolvimento humano.

Essas habilidades provindas de aulas de musicalização foram incluídas na Teoria das Inteligências Múltiplas de Howard Gardner. Para o psicólogo cognitivo e educacional estadunidense, a inteligência humana não pode ser medida apenas nos conhecimentos lógicos e matemáticos indicados pelo Quociente de Inteligência (QI). Ele destaca que ela está dividida em sete áreas, incluindo a música. Dessa forma, o estímulo dessas inteligências é capaz de desenvolver a sociabilidade e o emocional dos indivíduos.

Música importa

Lucas Anizio se apaixonou pelo violino e hoje é professor do Projeto Vale Música Serra Crédito: Vale/Divulgação

Como é o caso de Lucas Anizio, 32, ex-aluno e atual professor do Vale Música Serra. Ele conta que começou a tocar violão aos 11 anos de idade, apenas por curiosidade, e aos 13 se matriculou no projeto por incentivo da mãe e se apaixonou pelo violino. Ela que esteve à frente da minha formação musical. Sempre lutou muito. Na época, eu nem entendia muito bem porque ela se sacrificava tanto indo de escola em escola tentando me matricular. Mas ela sempre disse: música importa e eu quero isso para você, revelou.

Além de ter encontrado na música uma profissão, Lucas revela que fazer parte de um projeto musical ofertou oportunidades que não encontrava na região em que morava. Eu morei em um bairro da Serra que assim como os outros têm problemas de criminalidade muito fortes. Tive alguns amigos que não estão mais vivos. Mas sempre fui muito focado no que queria e não deixava nada me atrapalhar, comentou.

Determinado a seguir a carreira musical, Lucas se dedicou as aulas do projeto Vale Música Serra e hoje é professor e maestro regente. É como se eu estivesse devolvendo tudo aquilo que a vida me deu, por isso me vejo nos alunos. Tenho muito amor e me entrego por saber que posso colaborar com a inclusão social e transformar a vida deles pela música, contou.

Ainda emocionado, ele também revela que é muito grato ao projeto e que dos momentos mais marcantes destaca viagens a Nagoya e Tokyo, no Japão, e Nova Iorque, nos Estados unidos.

Projeto Vale Música Serra

Projeto Vale Música completa 20 anos de história Crédito: Vale/Divulgação

Por considerar a música uma linguagem universal, o Projeto Vale Música, que em 2020 completa 20 anos, busca ampliar e fortalecer a formação de crianças, adolescentes e jovens para as canções de concerto no Brasil.

O projeto conta com diversos grupos artísticos como a Orquestra Jovem Vale Música, a Camerata Jovem Vale Música, o grupo Vale Música Jazz Band, a Banda Sinfônica Vale Música, o Coral Infantil Vale Música e o Coral Jovem Vale Música, que se apresentam em eventos na Grande Vitória e em demais regiões do país.

Atualmente patrocinado pela Vale, ele atende a 200 alunos de 7 a 29 anos, na Estação Conhecimento Serra, em Cidade Continental; e a 70 alunos de 7 a 11 anos, no Núcleo do Vale Música, no Parque Botânico Vale.

Como participar:

As inscrições para o programa são abertas anualmente. Podem se inscrever crianças e adolescentes que sejam alunos da rede pública de ensino ou bolsista de escolas particulares de regiões pré-determinadas em cada localidade.

Não é necessário que a criança tenha iniciação musical ou saiba algum instrumento. Este processo é totalmente gratuito.