Como escolher os revestimentos ideais para cada ambiente

Loja em Vitória ampliou showroom, com espaços modernos de mostruário para revestimentos, metais, louças, banheiras e cozinhas Crédito: Cloves Louzada/ Compose / Divulgação

Já experimentou caminhar sobre pisos escorregadios de locais abertos em dias de chuva? Se a resposta for sim, já comprovou que não é uma tarefa nada fácil. Uma prova de que não adianta o ambiente estar esteticamente bonito, mas gerar desconfortos no dia a dia. Para quem quer repaginar principalmente os pisos, é essencial pensar na proteção e na segurança dos revestimentos. Afinal, a garantia de conforto e de elegância do local requer a análise das funções dos materiais ideais para cada tipo de espaço.

"É comum as pessoas errarem na escolha da proporção, por não saberem as medidas certas. Elas também costumam colocar revestimentos inadequados em áreas molhadas, por exemplo, e com relevo mais acentuado na cozinha, fazendo com que grude muita gordura e sujeira, desencadeando muito trabalho na hora de limpar" Monica Demoner - Arquiteta e urbanista

É fundamental que a combinação seja considerada, com o cuidado para não falhar na escolha das cores e do design. "É importante analisar o tamanho do local que pretende mudar, ver se a área é interna ou externa, se pega chuva ou não, se tem piscina e se precisará de antiderrapante. Percebo que, nos últimos anos, houve o aumento da variedade de revestimentos no Espírito Santo. Atualmente, o público compra com bastante facilidade produtos de várias marcas e em formatos variados de pisos. O mercado oferece muitas opções para todos os gostos", aponta Monica.

Compose trabalha para trazer novos fornecedores ao mercado capixaba Crédito: Cloves Louzada/ Compose / Divulgação

VARIEDADE

Referência no mercado capixaba há 26 anos, o Grupo Compose é modelo na especificação de material de acabamento de alto padrão. Atualmente, a empresa atua nas unidades de Vitória, Serra e Miami, nos Estados Unidos, fornecendo os melhores acabamentos para a construção civil nos segmentos de porcelanatos, revestimentos, louças e metais para o estado do Espírito Santo, sob a direção dos irmãos Carlos e Beto Marianelli.

"Para manter-se no mercado há tanto tempo, é preciso estar atento às tendências e entregar novidades ao cliente. Ao longo da história da Compose, estamos sempre buscando inovar e, desta vez, a mudança veio para trazer uma loja mais confortável e espaçosa, onde o cliente tenha uma ampla exposição de produtos. Trabalhamos também para trazer novos fornecedores para o mercado capixaba, há muita coisa vindo por aí." Carlos Marianelli - Diretor da Compose

Com o objetivo de atender ao público da melhor forma, a empresa repaginou a loja principal, em Vitória, ao apostar em uma grande expansão e, também, reformulou o showroom de produtos. O espaço passou a ter mais de 1.000 m² de área de vendas com novo layout e espaços de mostruário modernos para acomodar separadamente os materiais de revestimento, metais, louças, banheiras e cozinhas.

No mercado há 26 anos, Compose está atenta às tendências e sempre traz novidades para os clientes Crédito: Cloves Louzada/ Compose / Divulgação

10 dicas para escolher o revestimento certo

Para a sala de estar, aposte em uma combinação harmônica. Os formatos de porcelanatos maiores do que 90 cm dão a sensação de amplitude no ambiente.