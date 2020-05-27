Aplicativo de farmácia facilita compras no dia a dia

Aplicativo da Rede Farmes facilita o atendimento no dia a dia. Crédito: Divulgação/Rede Farmes

Você precisa de alguma ajuda?. Geralmente, essa frase é ecoada por funcionários atentos nos corredores de farmácias, dirigida aos consumidores. Agora, neste cenário de pandemia, o jeito seguro de manter a convivência com os clientes é apostar nos canais digitais. Tudo isso para que as compras sejam feitas com rapidez, comodidade e segurança.

Um exemplo disso é o aplicativo da Rede Farmes, que facilita o atendimento no dia a dia. No lugar de o consumidor ir à farmácia, agora ele leva a farmácia no bolso. Em poucos cliques, ele consegue aproveitar ofertas exclusivas e tem o bom atendimento que sempre encontrou nas nossas farmácias, comenta José Luiz Bedoni, responsável pelo aplicativo e crediário da Rede Farmes.

Por meio do acesso à plataforma, o cliente verifica as principais ofertas e seleciona a unidade mais próxima. Para concluir a compra, o aplicativo conecta o cliente à conta de WhatsApp da loja escolhida, onde finaliza o processo e alinha os detalhes relacionados ao pagamento e a entrega ou retirada dos produtos em loja. A compra não é feita efetivamente pelo aplicativo, o consumidor ativa os descontos exclusivos em diversos produtos e finaliza no WhatsApp, acionado dentro do próprio app, abrindo a possiblidade de tirar dúvidas e selecionar outros itens da farmácia.

"Preparamos o aplicativo durante um ano. Tudo isso com o objetivo de proporcionar ao público um atendimento digital, que conta com inúmeras vantagens. Os nossos clientes têm a comodidade de comprar e receber onde estiverem, com segurança, expertise e profissionalismo que sempre encontrou nas nossas farmácias. O contato é 100% online, e as ofertas do aplicativo só valem para ele." José Luiz Bedoni - Responsável pelo aplicativo e crediário da Rede Farmes

CUIDADOS

Segundo o executivo, essa ferramenta online é uma das medidas de segurança que a empresa adotou nos últimos meses, além da adequação e organização das farmácias e do reforço da proteção dos funcionários. Além disso, a empresa disponibiliza álcool em gel para os clientes utilizarem antes de entrarem nas lojas, entre outras medidas. Receber as pessoas em nossas farmácias sempre foi uma alegria para a empresa, mas a pandemia nos obriga a prezarmos pelo afastamento social, indica.