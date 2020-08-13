A chance de fazer o ensino médio de excelência sem custos em 2021

Unipró lançou um curso intensivo 100% digital para o Vest-Ifes Crédito: Freepik

A pandemia trouxe diversos desafios para a educação em 2020 e com o alto índice de desemprego, o sonho dos pais em terem seus filhos aprovados no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) se tornou não apenas a garantia de um ensino de excelência, como também uma grande economia financeira para os próximos anos.

Pensando nisso, um dos mais tradicionais cursos preparatórios para o Vest-Ifes, a Unipró, lançou seu curso intensivo 100% online. A iniciativa é uma forma de superar os obstáculos impostos pela pandemia, facilitar o acesso dos estudantes às aulas e capacitar ainda mais os alunos para colocá-los em um estágio de plena capacidade para buscar sua vaga em uma das melhores instituições do país.

De acordo com o coordenador de Comunicação e Marketing da Unipró, Glayson Bezerra, as incertezas sobre o possível retorno das aulas presenciais estão causando muitos transtornos para os alunos que desejam tentar o processo seletivo de 2020. De acordo com ele, a solução para uma melhor preparação neste cenário foi a adaptação do curso no ambiente digital. Dessa forma, os estudantes não perderão mais tempo à espera das aulas presenciais e já podem começar a se preparar desde já para a prova.

Jaime Regatieri, fundador e diretor da Unipró, afirma que Unipró se dedica total e unicamente à preparação para o processo seletivo do Ifes Crédito: Nei Marcos Lugão

Como funciona

Para tornar mais fácil a familiarização do estudante com o sistema, o Intensivo Unipró será dividido em módulos e o primeiro, que acontece no mês de agosto, servirá justamente para conhecer a plataforma.

O aluno receberá todas as aulas de agosto de uma única vez. Junto com as aulas, ele receberá todas as instruções pedagógicas sobre como prosseguir com os estudos. Para tirar as eventuais dúvidas, o aluno contará com um fórum formado pelos professores da Unipró. Ali ele poderá ter todos os esclarecimentos sobre os conteúdos pedagógicos e também eliminar outras dúvidas para a solução de exercícios, explica Márcia Daniella, coordenadora pedagógica da Unipró.

Todas as aulas ficam disponíveis por todo o curso e podem ser assistidas quando e quantas vezes o aluno desejar. O segundo módulo terá início em setembro, quando as aulas passam a ser disponibilizadas semanalmente, com o oferecimento de todo o apoio pedagógico sobre como e quando elas deverão ser assistidas, quais páginas deverão ser seguidas nas apostilas de conteúdos e de exercícios, entre outras orientações necessárias. Também estão previstos a realização de dois simulados online, no final do segundo e do quarto módulo.

João Pedro Calenzani Marinho conquistou o 1º lugar geral 2020 do Ifes Crédito: Nei Marcos Lugão

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