Aprender com os desafios é fundamental, diz diretor do Marista

Alair Bento dos Santos ressalta que a cooperação da equipe contribuiu para o sucesso do ensino remoto Crédito: Colégio Martisa/Divulgação

A manutenção da qualidade das atividades escolares é um dos vários desafios gerados pela pandemia da Covid-19. Em diversos momentos, ao longo do ano de 2020, um questionamento sobre como as escolas cumpririam o calendário do ano letivo, com a suspensão das aulas presenciais durante tanto tempo, era recorrente. Para o diretor do Colégio Marista Nossa Senhora da Penha, Alair Bento dos Santos, dois elementos foram fundamentais para superar as dificuldades: a capacidade de adaptação e o trabalho dos colaboradores.

A adaptação não foi simples, nem fácil. Contudo, acreditamos que estamos concluindo este ciclo com sucesso, graças ao pleno envolvimento e à dedicação de colaboradores do nosso colégio e das famílias dos nossos estudantes, ressalta Alair, ao avaliar os sete meses em que as atividades do colégio foram estritamente remotas.

Uma das adaptações necessárias foi implementar a tecnologia no cotidiano da escola, garantindo interação direta entre professores e alunos. Com a pandemia, aprendemos ainda mais que as tecnologias da educação e da informação podem favorecer o processo de ensino-aprendizagem. O contexto do isolamento social provocou a educação a incorporar o ensino híbrido no contexto da educação básica. De modo muito rápido, foi necessário transportarmos todas as atividades escolares para o ambiente remoto, com interações síncronas e assíncronas, aponta.

O diretor explica ainda que, no processo de retomada das aulas, os alunos passam a ser avaliados individualmente, e os dados coletados serão fundamentais para o trabalho a ser desenvolvido nas turmas, com finalidade de reparar eventuais prejuízos de aprendizagem durante o isolamento.

"Ao retornar às aulas presenciais, todos os alunos vão passar por avaliação diagnóstica. Os resultados dessa avaliação serão discutidos com o objetivo de gerar dados estatísticos para guiar o processo de recuperação dos objetivos educacionais da educação básica, por meio de diferentes planos de ação (individual ou coletivo), e, dessa forma, abordar as competências e habilidade previstas que não tiverem sido plenamente desenvolvidas no modelo remoto" Alair Bento dos Santos - Diretor do Colégio Marista Nossa Senhora da Penha

Apesar da retomada das aulas presenciais, as atividades virtuais continuam previstas no calendário do próximo ano, com esquema de revezamento entre os estudantes. Ao olhar para 2021, com os aprendizados de 2020, tudo indica que até meados do próximo ano letivo seguiremos com as aulas no modelo rotacional. A estratégia de trabalho, ou modalidade de ensino, dependerá da imunização ou não dos alunos e colaboradores, explica o diretor.