Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Olimpíadas
  • Chinesa do tiro esportivo conquista primeiro ouro das Olímpiadas de Tóquio
Premiação

Chinesa do tiro esportivo conquista primeiro ouro das Olímpiadas de Tóquio

Com 251,8 pontos, Yang Qian, da China, ficou na primeira colocação do tiro esportivo na carabina à distância de 10 m e conquistou a primeira medalha
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 jul 2021 às 00:16

Publicado em 24 de Julho de 2021 às 00:16

O primeiro pódio dos Jogos de Tóquio é do tiro esportivo feminino
O primeiro pódio dos Jogos de Tóquio é do tiro esportivo feminino Crédito: TAUSEEF MUSTAFA / AFP
Com 251,8 pontos, Yang Qian, da China, ficou na primeira colocação do tiro esportivo na carabina à distância de 10 m e, assim, conquistou a primeira medalha de ouro das Olímpiadas de Tóquio. De quebra, ainda quebrou o recorde olímpico da prova. Anastasiia Galashina, que representa o Comitê Olímpico Russo, ficou com a prata com 251,1 pontos, e Nina Christen, com 230,6, com o bronze. As três estrearam também os pódios dessa edição, na manhã deste sábado (24) no Japão.
Vale lembrar que a Rússia está proibida de competir nos principais eventos esportivo do mundo em decorrência do escândalo de doping no esporte do país. Por isso, os atletas russos representam o seu comitê olímpico.
As atletas do tiro esportivo até aparecem na programação de quinta e sexta, mas para treinar. A disputa que as coroou aconteceu nas duas sessões deste sábado (no Japão, noite de sexta no Brasil). Primeiro, no qualificatório de 8h30, contra outras 47 atiradoras, e, por fim, na decisão de 10h45, diante de mais cinco.

Veja Também

Com 14 segundos, Chibana vence no judô e avança para as oitavas

Nathalie Moellhausen cai na estreia e dá adeus aos Jogos de Tóquio

Coincidência ou não, a premiação no Asaka Shooting Range saiu num dos esportes mais masculinos e tradicionais das Olimpíadas. O tiro esportivo só não esteve no programa olímpico em dois Jogos, St. Louis-1904 e Amsterdã--1928, e permitiu a competição feminina em Los Angeles-1984.
A medalha feminina vem na sequência de protestos contra uniformes sensuais e no dia seguinte à cerimônia de abertura que, num momento histórico, teve uma mulher acendendo a pira olímpica. A tenista japonesa Naomi Osaka, filha de pai haitiano e mãe japonesa, foi a escolhida e sua imagem rodou o mundo.
Diversidade e inclusão também foram destaques do evento, assim como o tema da igualdade de gênero. Não parece uma coincidência da programação olímpica.

LEIA MAIS SOBRE AS OLÍMPIADAS

Olimpíadas: capixabas em Tóquio mandam recado para a torcida no ES

Capixaba Nacif Elias revela emoção em ser o porta-bandeira do Líbano na abertura

Boletim de Ouro #1: conheça os nove capixabas que foram para Tóquio

Reveja a live sobre a abertura oficial dos Jogos Olímpicos do Japão

Teste seus conhecimentos sobre os capixabas nas Olimpíadas de Tóquio

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Olimpíadas Olimpíada de Tóquio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Geely EX5 DM-i 2026
Geely anuncia preços partindo de R$ 189.990 para o EX5 EM-i com autonomia de 1.300 km
Imagem de destaque
Homem é preso em Colatina suspeito de enganar adolescente e obter R$ 100 mil em plataforma digital
Ficha do ex-deputado federal Alexandre Ramagem em centro de detenção Flórida, Orange County Incarcerations
Ramagem agradece a governo Trump após soltura e chama PF de 'polícia de jagunços'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados