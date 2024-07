Brasil perde para a Alemanha e classificação fica distante na chave

A seleção agora enfrenta o Japão nesta quinta-feira (2), e precisa não só ganhar, mas terminar a partida com um placar elástico se quiser sonhar com a vaga

Mais uma vez o perímetro da seleção funcionou, anotando 9 bolas de 3 pontos, mas sofreu com a marcação excessiva de faltas, e Bruno Caboclo ficou novamente de fora após a quinta penalidade. Yago Santos foi o principal destaque do Brasil, convertendo 16 pontos, 8 assistências e 4 rebotes.

Agora, com duas derrotas, a seleção brasileira enfrenta o Japão nesta quinta-feira (2), e precisa não só ganhar, mas terminar a partida com um placar elástico se quiser sonhar com a classificação. No atual regulamento, os dois primeiros colocados de cada grupo, e os dois melhores terceiros passam para as quartas de finais.