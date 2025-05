Mundo

Wegovy ou Mounjaro? Cientistas comparam os dois e mostram qual remédio para perda de peso é melhor

Cientistas compararam as duas principais medicações prescritas contra a obesidade, para ver qual se sai melhor.

Publicado em 12 de maio de 2025 às 06:39

null Crédito: Getty Images

O primeiro teste comparativo de dois medicamentos de sucesso para perda de peso mostrou que o Mounjaro (tirzepatida), da farmacêutica Eli Lilly, é mais eficaz que o seu concorrente Wegovy (semaglutida), da Novo Nordisk.>

Os dois remédios levaram a uma perda de peso substancial, mas a redução de 20% com o Mounjaro, após 72 semanas de tratamento, superou os 14% do Wegovy, de acordo com os resultados do estudo.>

Os pesquisadores que lideraram a comparação afirmaram que ambos os medicamentos tiveram um papel no tratamento da obesidade, mas o Mounjaro pode ajudar mais aqueles que precisam perder uma quantidade maior de peso.>

Tanto Mounjaro quanto Wegovy "enganam" o cérebro e dão uma sensação de saciedade. >

>

Assim, o paciente come menos e, em vez disso, queima a gordura armazenada no corpo. >

Mas diferenças sutis em como eles funcionam explicam a diferença na eficácia.>

Wegovy ou Mounjaro?

O Wegovy imita um hormônio liberado pelo corpo após as refeições para ativar um sinalizador químico da saciedade no cérebro. >

Já o Mounjaro ativa duas dessas substâncias que atuam no sistema nervoso. >

A nova pesquisa, que foi financiada pela Eli Lilly (a fabricante do Mounjaro) envolveu 750 pessoas obesas, com peso médio de 113 kg.>

Elas foram selecionadas para tomar a maior dose que pudessem tolerar de um dos dois medicamentos.>

Os resultados, apresentados no Congresso Europeu sobre Obesidade, que acontece em Málaga, na Espanha, e publicados no periódico no New England Journal of Medicine, mostraram:>

32% das pessoas perderam um quarto do seu peso corporal com Mounjaro. Com o Wegovy, essa taxa foi de16%;

Aqueles que tomaram Mounjaro reduziram em média 18 cm de cintura, ante 13 cm do grupo que fez tratamento com Wegovy;

Aqueles que usaram Mounjaro apresentaram melhores níveis de pressão arterial, açúcar no sangue e colesterol;

Os dois grupos tiveram níveis semelhantes de efeitos colaterais;

As mulheres perderam mais peso que os homens. >

O médico Louis Aronne, que conduziu o estudo no Centro de Controle de Peso da Weill Cornell Medicine, em Nova York, nos EUA, concluiu que "a maioria das pessoas com obesidade se sairá bem com a semaglutida (Wegovy)". >

"Aqueles com níveis mais altos de obesidade podem, em última análise, se sair melhor com a tirzepatida (Mounjaro)", comparou ele.>

As 'canetas emagrecedoras' modificaram a forma como a obesidade é tratada nos consultórios Crédito: Getty Images

Medicamentos disponíveis do Brasil

Tanto o Wegovy quanto o Mounjaro estão aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e podem ser prescritos pelos médicos no tratamento da obesidade.>

A tirzepatida, aliás, chegou efetivamente às farmácias brasileiras no início de maio, apesar de já estar liberada desde outubro de 2023.>

Por enquanto, esses fármacos não estão disponíveis da rede pública, embora já existam discussões preliminares sobre a eventual incorporação delas no Sistema Único de Saúde (SUS).>

Quem precisa fazer o tratamento, portanto, precisa pagar do próprio bolso um valor que supera os R$ 1,2 mil por mês. >

Vale lembrar que, como a obesidade é uma doença crônica, esses remédios precisam ser tomados de modo contínuo, sem interrupção. >

Desde abril, a Anvisa também mudou as regras sobre a prescrição das chamadas "canetas emagrecedoras": a partir de agora, as receitas médicas precisarão ser retiradas nas farmácias. >

O objetivo é aumentar o controle do uso dessas substâncias e, segundo a agência, "proteger a saúde coletiva do consumo irracional" dessas medicações.>

Mais novidades para o futuro?

Uma enorme quantidade de pesquisas sobre medicamentos para perda de peso ainda está em andamento. >

Diferentes grupos de pesquisa testam doses mais altas desses remédios e novas formas de fazer o tratamento, como por meio de comprimidos orais. >

Há também a possibilidade de outros princípios ativos ainda mais potentes chegarem ao mercado nos próximos anos. >

Isso significa que o vencedor final das terapias contra a obesidade ainda não foi determinado.>

O professor Naveed Sattar, da Universidade de Glasgow, na Escócia, afirma que a quantidade de pesquisas em andamento significa que podemos estar nos aproximando do ponto em que "a prevenção da obesidade também poderá ser possível". >

No entanto, segundo ele, "seria muito melhor" tornar a sociedade mais saudável para evitar que mais pessoas desenvolvam a obesidade.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta