Versão de IA de homem morto 'fala' com assassino durante julgamento

Com a ajuda da inteligência artificial, um homem foi 'trazido de volta à vida' na sentença de seu assassino para fazer ele mesmo a declaração da vítima.

Publicado em 9 de maio de 2025 às 15:39

Declaração de impacto renderizada por IA de Chris Pelkey (à direita) foi exibida no tribunal Crédito: Reprodução

Chris Pelkey morreu em um tiroteio na estrada no Arizona há três anos.>

Mas, com a ajuda de inteligência artificial, ele retornou no início deste mês à sentença de seu assassino para fazer ele mesmo a declaração da vítima.>

Os membros da família disseram que usaram a tecnologia emergente para permitir que o Sr. Pelkey usasse suas próprias palavras para falar sobre o incidente que tirou sua vida.>

Enquanto alguns especialistas argumentam que o uso exclusivo da IA é apenas mais um passo em direção ao futuro, outros dizem que isso pode se tornar uma ladeira escorregadia para o uso da tecnologia em casos jurídicos.>

Sua família usou gravações de voz, vídeos e fotos do Sr. Pelkey, que tinha 37 anos quando foi morto, para recriá-lo em um vídeo usando IA, disse sua irmã Stacey Wales à BBC.>

Wales disse que escreveu as palavras que a versão da IA leu no tribunal com base no grau de perdão que ela sabia que seu irmão tinha.>

"Para Gabriel Horcasitas, o homem que atirou em mim, é uma pena que tenhamos nos encontrado naquele dia, naquelas circunstâncias", disse a versão AI de Pelkey no tribunal. "Em outra vida, provavelmente poderíamos ter sido amigos".>

"Acredito no perdão e em um Deus que perdoa. Sempre acreditei e ainda acredito", continua a versão AI de Pelkey - usando um boné de beisebol cinza.>

A tecnologia foi usada na sentença de seu assassino - Horcasitas já havia sido considerado culpado por um júri - cerca de quatro anos depois que Horcasitas atirou em Pelkey em um sinal vermelho no Arizona.>

O juiz do Arizona que supervisionou o caso, Todd Lang, pareceu apreciar o uso da IA na audiência. Ele condenou Horcasitas a 10 anos e meio de prisão sob a acusação de homicídio culposo.>

"Adorei essa IA, obrigado por isso. Por mais zangados que vocês estejam, por mais justificadamente zangados que a família esteja, eu ouvi o perdão", disse o juiz Lang. "Sinto que isso foi genuíno".>

Paul Grimm, juiz federal aposentado e professor da Duke Law School, disse à BBC que não ficou surpreso com o uso da IA na sentença de Horcasitas.>

Ele observa que os tribunais do Arizona já começaram a usar a IA de outras formas. Quando a Suprema Corte do estado emite uma decisão, por exemplo, ela tem um sistema de IA que torna essas decisões compreensíveis para as pessoas.>

Grimm disse que, por ter sido usada sem a presença de um júri, apenas para que um juiz decidisse a sentença, a tecnologia era permitida.>

"Vamos nos apoiar na [IA] caso a caso, mas a tecnologia é irresistível", disse ele.>

Mas alguns especialistas, como Derek Leben, professor de ética empresarial da Carnegie Mellon University, estão preocupados com o uso da IA e com o precedente que esse caso abre.>

Embora Leben não questione a intenção ou as ações dessa família, ele se preocupa com o fato de que nem todos os usos da IA sejam consistentes com os desejos da vítima.>

"Se tivermos outras pessoas fazendo isso daqui para frente, sempre teremos fidelidade ao que a pessoa, a vítima neste caso, gostaria?" perguntou o Sr. Leben.>

Para Wales, no entanto, isso deu ao irmão a palavra final.>

"Abordamos o assunto com ética e moral, porque essa é uma ferramenta poderosa. Assim como um martelo pode ser usado para quebrar uma janela ou derrubar uma parede, ele também pode ser usado como uma ferramenta para construir uma casa e foi assim que usamos essa tecnologia", disse ela.>

