Mísseis do Irã atingem Israel após aiatolá Khamenei prometer 'duros golpes' em resposta a ataque

O líder supremo do Irã prometeu resposta em grande escala aos ataques israelenses que atingiram pontos estratégicos do território iraniano, incluindo diversas instalações cruciais do programa nuclear do país persa

Publicado em 13 de junho de 2025 às 16:39

Agentes de segurança em local impactado por ataque de míssil do Irã contra Tel Aviv, em Israel Crédito: Reuters

A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã confirmou nesta sexta-feira (13/06) que está realizando ataques contra "dezenas de alvos, centros militares e bases aéreas" em Israel.>

O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, disse que o Irã "infligirá duros golpes" depois que Israel "iniciou a guerra" — referindo-se aos ataques deste contra o Irã na madrugada de sexta, em horário local.>

A jornalista da BBC Ione Wells, que está em Jerusalém, relatou ter visto dois drones voarem nas proximidades e ouviu uma explosão. >

"Momentos antes, sirenes e alertas de emergência dispararam, sinalizando às pessoas que ficassem próximas a abrigos", conta Wells.>

>

De acordo com o comunicado traduzido da Guarda Revolucionária, o Irã está chamando a operação de "Promessa Verdadeira 3".>

*Mais informações em breve>

