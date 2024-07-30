Venezuela ordena a expulsão de diplomatas de 7 países que questionaram vitória de Maduro

Os presidentes da Argentina e do Chile, Javier Milei e Gabriel Boric, cujos países questionaram a vitória de Maduro na Venezuela Crédito: Getty Images

O governo da Venezuela exigiu esta segunda-feira (29) a retirada do corpo diplomático em Caracas da Argentina, Chile, Costa Rica, Peru, Panamá, República Dominicana e Uruguai.

O país ordenou também a volta dos representantes venezuelanos nestes sete países latino-americanos, segundo anunciou o chanceler Iván Gil em comunicado publicado na rede social X.

Gil assegurou que se trata de uma resposta às "ações e declarações interferentes de um grupo de governos de direita, subordinados a Washington, e abertamente comprometidos com os mais sórdidos postulados ideológicos do fascismo internacional, tentando reanimar o fracassado e derrotado Grupo de Lima".

O Grupo de Lima foi criado em 2017 com o objetivo de estabilizar a situação política e social da Venezuela. Nos últimos anos, o bloco regional, formado por países das Américas, criticou o governo Maduro e defendeu a mudança de governo.

O chanceler venezuelano afirmou que seu governo “resguarda todas as ações legais e políticas para respeitar, preservar e defender nosso direito inalienável à autodeterminação".

A oposição venezuelana, especialistas e autoridades de vários países questionaram a transparência e a legitimidade do processo, sempre controlado pelo governo.

Representantes da Argentina, Costa Rica, Equador, Guatemala, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana e Uruguai solicitaram nesta segunda-feira uma “revisão completa dos resultados eleitorais”.

A Argentina pediu "uma reunião urgente do Conselho Permanente da OEA [Organização dos Estados Americanos] para emitir uma resolução para salvaguardar a vontade popular".

O presidente da Argentina, Javier Milei, acusou diretamente Maduro de cometer “fraude” eleitoral, enquanto o presidente da Costa Rica, Rodrigo Chaves, classificou a eleição como “fraudulenta”.

O ministro das Relações Exteriores do Peru, Javier González-Olaechea, expressou-se em termos semelhantes.

O presidente do Chile, Gabriel Boric, descreveu os resultados eleitorais como “difíceis de acreditar”, enquanto o presidente uruguaio, Luis Lacalle Pou, alegou que o processo “foi claramente falho”.

O governo do Panamá deu um passo além e anunciou a retirada do pessoal diplomático da Venezuela.

O governo Maduro não divulgou os registros oficiais de cada um dos centros de votação, e denunciou — sem apresentar provas — um alegado ataque cibernético ao sistema de votação, atribuindo-o a figuras da oposição como María Corina Machado.