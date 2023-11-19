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Segundo turno

Urnas são abertas, e começa eleição que definirá presidente da Argentina

No primeiro turno, em 22 de outubro, Massa saiu na frente com 36,7% dos votos válidos, contra 30% de Milei
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 nov 2023 às 11:22

Publicado em 19 de Novembro de 2023 às 11:22

Os colégios eleitorais foram abertos neste doingo (19), e 35 milhões de argentinos começam a ir às urnas para escolher entre o peronista Sergio Massa e o ultraliberal Javier Milei. No primeiro turno, em 22 de outubro, o ministro da Economia saiu na frente com 36,7% dos votos válidos, contra 30% do deputado e economista.
Candidatos à presidência na Argentina, Sergio Massa e Javier Milei vão para o 2º turno
Candidatos à presidência na Argentina, Sergio Massa e Javier Milei disputam 2º turno Crédito: Natacha Pisarenko e Daniel Jayo/AP
A votação acontece até as 18h, acrescentando os eleitores que entrarem na fila até esse horário. Massa votará às 11h30 em Tigre, cidade vizinha a Buenos Aires da qual foi prefeito, enquanto Milei irá às 12h30 à Universidade Tecnológica Nacional, no bairro de Almagro, na capital.
Os primeiros resultados parciais serão divulgados a partir das 21h no site da Direção Nacional Eleitoral (Dine) da Argentina. Espera-se uma votação tranquila, apesar de acusações de fraude nos últimos dias por parte da aliança política de Milei, A Liberdade Avança, que não fez denúncias formais.
Nesta segunda (20) é feriado no país (Dia da Soberania Nacional), o que pode afetar a participação do eleitorado. No primeiro turno, 77,7% das pessoas habilitadas a votar compareceram às urnas, o segundo índice mais baixo dos últimos 40 anos.

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