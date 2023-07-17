Twitter perde metade da receita com publicidade sob Elon Musk

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Musk disse que a empresa não registrou o aumento esperado nas vendas em junho, mas afirmou que julho foi "um pouco mais promissor".

aplicativo rival Threads agora tem 150 milhões de usuários, de acordo com algumas estimativas. A conexão integrada com o Instagram fornece automaticamente à plataforma desenvolvida pela Meta acesso a dois bilhões de usuários em potencial.

Enquanto isso, o Twitter está enfrentando uma pesada carga de dívidas. O fluxo de caixa continua negativo, disse Musk no fim de semana, mas sem estabelecer um período de tempo para o resultado de queda de 50% na receita publicitária.

Em um tuíte, ele afirmou: "Precisamos alcançar um fluxo de caixa positivo antes de nos darmos ao luxo de qualquer outra coisa".

Depois de demitir milhares de funcionários e cortar custos relativos ao serviço de nuvem, Musk disse que o Twitter estava a caminho de registrar US$ 3 bilhões em receita em 2023, abaixo dos US$ 5,1 bilhões em 2021.

Este é o sinal mais recente de que as medidas agressivas de corte de custos não foram suficientes para despertar o retorno de anunciantes que se retiraram após mudanças em suas regras de moderação de conteúdo.

No entanto, Meghana Dhar, ex-chefe de parcerias do Snap e da Meta, empresa que é dona do novo concorrente do Twitter, o Threads, disse que a empresa vinha passando por dificuldades antes de ser adquirida por Musk.

"Elon e o Twitter estão em uma posição francamente difícil agora", disse ela ao programa Today da BBC.

"Para ser justo com Elon, no entanto, vimos esse declínio na receita e no crescimento da receita do Twitter desde antes do Elon — houve uma espécie de declínio constante."

Lucy Coutts, diretora de investimentos da JM Finn, afirmou: "Você não apostaria contra ele, ele é uma figura imprevisível, e acho que ele provavelmente vai virar o jogo, mas vai levar mais tempo".

"Porém, infelizmente, ele tem uma dívida de US$ 13 bilhões para pagar até o final de julho, então podemos ver mais pressão sobre as ações da Tesla se ele tiver que vender mais (uma parte) de sua participação nessa empresa."

Musk também é CEO e acionista majoritário da fabricante de carros elétricos Tesla, que vai divulgar seus resultados financeiros trimestrais nesta semana.

Linda Yaccarino, ex-chefe de publicidade da NBCUniversal, assumiu o cargo de CEO do Twitter em junho — uma medida que sugere que as vendas de publicidade ainda são uma prioridade para a empresa.