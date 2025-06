Mundo

'Problema sério' e 'Brasil é sombra do que foi': como imprensa estrangeira reagiu à estreia de Ancelotti

Novo técnico da seleção iniciou o trabalho com um empate fora de casa contra o Equador. Veja como jornais de vários países analisaram a estreia de Carlo Ancelotti.

Publicado em 6 de junho de 2025 às 06:39

Carlo Ancelotti será o primeiro estrangeiro a comandar uma Seleção Brasileira em Copa do Mundo Crédito: EPA

O italiano Carlo Ancelotti fez a sua estreia como comandante da Seleção Brasileira num empate de 0 a 0 contra o Equador, em Guayaquil, na quinta-feira (5/6).>

O jogo, válido pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, foi destaque em todo o mundo. >

Afinal, essa é a primeira vez que um técnico estrangeiro tem chances de comandar o Brasil durante um torneio mundial. >

Em todas as edições anteriores, a seleção pentacampeã foi sempre comandada por um brasileiro. >

O jornal espanhol Marca comparou a equipe atual com os campeões do passado, como Romário, Bebeto, Ronaldo e Denílson — e avaliou que os jogadores de hoje são "sem açúcar, sem jogo bonito". >

Para o periódico, a Seleção Brasileira "é uma sombra do que já foi". >

"Pelo visto o treinador terá muito trabalho se quiser que o mundo volte a temer a camisa verde e amarela, ou se quiser que o Brasil volte a figurar entre os candidatos a ganhar o mundial de 2026", diz o Marca.>

"O que se viu em Guayaquil foi uma equipe dominada pelo Equador, escondida no seu próprio campo, preocupada em defender sua área e sem oportunidade de criar qualquer perigo", complementou o jornal. >

Ancelotti treinou o Real Madrid antes de assumir a Seleção Brasileira Crédito: Reuters

O Diario AS, também da Espanha, destacou que "Ancelotti tem um problema sério" e o Brasil inicia um "ciclo novo, mas com a mesma cara de sempre". >

"O Brasil, como sempre, não jogou. O passar do tempo não mudou o principal problema dos pentacampeões", observou o periódico.>

"O time verde e amarelo sofria, quase agonizava, sempre que tinha a bola. Sem ideias, com dificuldades para fazer passes", criticou o Diario AS.>

No Reino Unido, a BBC News classificou a estreia de Ancelotti no comando do Brasil como "sem brilho". >

O Diário Olé, da Argentina, adotou um tom mais contemporizador ao dizer que o técnico italiano quer resgatar um lado mais humano da Seleção Brasileira. >

"Longe de ter o talento individual e a hierarquia de anos anteriores, o time atual não tem nada a perder. Eles não vencem jogos apenas com base no reconhecimento do nome. Sem uma estrutura, eles enfrentam enormes dificuldades. E este é o principal desafio de Carlo Ancelotti", aponta uma análise publicada no site do jornal.>

Por fim, na Itália, terra natal do novo técnico do Brasil, o Corriere dello Sport admitiu que essa "não foi a estreia que Carlo Ancelotti esperava".>

"A Seleção Brasileira sofreu por muito tempo com a agressividade do adversário, e demonstrou uma movimentação pouco fluida com poucas oportunidades", criticou o jornal.>

