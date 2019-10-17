Turquia aceita cinco dias de cessar-fogo na Síria

O exército turco iniciou uma ofensiva contra a YPG, que é considerada uma organização terrorista por Ancara Crédito: Pixabay

Síria para permitir a retirada das forças curdas que estão na região. Agência FolhaPress - O vice-presidente dos Estados Unidos , Mike Pence, anunciou nesta quinta-feira (17) que a Turquia se comprometeu a suspender temporariamente a ofensiva no nordeste dapara permitir a retirada das forças curdas que estão na região.

Pence foi enviado pela Casa Branca a Ancara para tentar convencer o mandatário turco, Recep Tayyip Erdogan, a aceitar um cessar-fogo. "Uma semana após as forças turcas entrarem na Síria, Turquia e EUA combinaram um cessar-fogo em território sírio. Será uma pausa nas operações militares por 120 horas, enquanto os Estados Unidos facilitam a retirada da milícia curda da área afetada na zona segura", disse o norte-americano.

Durante esse período, a milícia YPG deve se retirar da área. Em tese, a operação turca termina assim que a retirada estiver completa, segundo Pence.

O presidente americano, Donald Trump , classificou o resultado da negociação como "ótima notícia" e disse que "milhões de vidas serão poupadas".

Estado Islâmico (EI). O exército turco iniciou uma ofensiva contra a YPG, que é considerada uma organização terrorista por Ancara, em 9 de outubro. As ações militares começaram depois que Trump anunciou a retirada de suas forças militares no norte Síria, onde apoiavam os curdos no combate à facção terrorista

Na prática, a saída dos curdos representa uma vitória do governo de Erdogan -já que o objetivo da operação era criar uma "zona de segurança" ao longo da fronteira para realocar parte dos 3,6 milhões de refugiados sírios que vivem no país.