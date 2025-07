Entenda

Tsunami e terremoto: veja a diferença entre os dois fenômenos

Tremor de magnitude 8,8 atingiu península russa, causando ondas gigantes na Rússia, no Japão e no Havaí

SÃO PAULO - Um terremoto de magnitude 8,8 atingiu a península de Kamchatka, na Rússia — o tremor teve epicentro a cerca de 19 km de profundidade. Segundo o USGS (Serviço Geológico dos Estados Unidos), a região está em uma zona de subducção, responsável por alguns dos terremotos mais fortes já registrados. A força do evento levou a NOAA (Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos) a e mitir alertas de tsunami que se estenderam a países como Japão e Estados Unidos. >

O que é terremoto?

Terremoto é o tremor do solo causado pelo movimento das placas tectônicas, grandes blocos que formam a superfície da Terra. Essas placas se movem lentamente, como peças de um quebra-cabeça em constante ajuste. Quando ficam presas e a pressão acumulada se rompe de forma súbita, a energia liberada provoca o tremor.>

Ondas sísmicas são as vibrações que se espalham a partir do epicentro do terremoto. Segundo o USGS, o epicentro é o ponto da superfície localizado diretamente acima da falha onde ocorreu a ruptura. Tremores mais superficiais tendem a causar maiores danos.>