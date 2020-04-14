Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Trump vai interromper financiamento para OMS
Estados Unidos

Trump vai interromper financiamento para OMS

Americano, que antes comparava coronavírus a uma gripe simples, agora diz que Organização Mundial da Saúde não foi firme o suficiente em relação à pandemia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2020 às 20:10

Publicado em 14 de Abril de 2020 às 20:10

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (14) que está "instruindo" seu governo a interromper o financiamento do país para a Organização Mundial da Saúde (OMS). "Interromperemos o financiamento enquanto uma revisão é conduzida", disse o republicano em uma coletiva de imprensa na Casa Branca.
Donald Trump, presidente dos Estados Unidos
Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, tem criticado a OMS agora que diz considerar o coronavírus um problema grave Crédito: Reprodução | Instagram | Arquivo
Desde a semana passada, Trump ameaça reter o dinheiro que os EUA enviam à entidade. O presidente americano acusa a OMS de ser "centrada na China". Hoje, o republicano disse que a organização falhou em obter "informações oportunas" sobre a pandemia de coronavírus.
"Teria sido tão fácil ser confiável", declarou Trump, em referência à OMS. O presidente repetiu que a entidade foi contrária à decisão dele de barrar voos da China em janeiro e que isso foi "desastroso". Trump disse, ainda, que buscará reformas na OMS.

GRIPE E BOATO

O presidente americano, no entanto, contrariando alertas da própria OMS e autoridades em saúde pública, até pouco tempo comparava o novo coronavírus a uma simples gripe, chegou até a dizer que se tratava de boato.

Veja Também

Trump diz que pode 'reabrir' economia, mas que vai confiar em especialistas

Na coletiva, Trump confirmou o acordo alcançado pelo Tesouro com companhias aéreas americanas para um pacote de resgate. "As aéreas passarão um período muito difícil", declarou.
Mais cedo, o secretário do Tesouro americano, Steve Mnuchin, celebrou em comunicado a adesão das principais aéreas ao Programa de Apoio à Folha de Pagamentos do governo federal.

Veja Também

Trump reforça necessidade de isolamento: 'Fiquem em casa'

Trump: Brasil enfrenta grande problema com coronavírus

Como Mandetta, outros ministros da Saúde pelo mundo ficam na 'corda bamba'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vereadores de Domingos Martins criam 13° e tíquete de R$ 986 para eles mesmos
Imagem BBC Brasil
O que acontece agora que as negociações de paz entre Irã e EUA não chegaram a um acordo?
Imagem de destaque
9 apostas do ES ficam a uma dezena do prêmio milionário da Lotofácil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados