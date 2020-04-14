Trump vai interromper financiamento para OMS

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (14) que está "instruindo" seu governo a interromper o financiamento do país para a Organização Mundial da Saúde (OMS). "Interromperemos o financiamento enquanto uma revisão é conduzida", disse o republicano em uma coletiva de imprensa na Casa Branca.

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, tem criticado a OMS agora que diz considerar o coronavírus um problema grave Crédito: Reprodução | Instagram | Arquivo

Desde a semana passada, Trump ameaça reter o dinheiro que os EUA enviam à entidade . O presidente americano acusa a OMS de ser "centrada na China". Hoje, o republicano disse que a organização falhou em obter "informações oportunas" sobre a pandemia de coronavírus.

"Teria sido tão fácil ser confiável", declarou Trump, em referência à OMS. O presidente repetiu que a entidade foi contrária à decisão dele de barrar voos da China em janeiro e que isso foi "desastroso". Trump disse, ainda, que buscará reformas na OMS.

GRIPE E BOATO

O presidente americano, no entanto, contrariando alertas da própria OMS e autoridades em saúde pública, até pouco tempo comparava o novo coronavírus a uma simples gripe, chegou até a dizer que se tratava de boato.

Na coletiva, Trump confirmou o acordo alcançado pelo Tesouro com companhias aéreas americanas para um pacote de resgate. "As aéreas passarão um período muito difícil", declarou.