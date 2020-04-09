Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Trump diz que pode 'reabrir' economia, mas que vai confiar em especialistas
Coronavírus

Trump diz que pode 'reabrir' economia, mas que vai confiar em especialistas

O republicano afirmou que o país terá 'dias terríveis' pela frente, mas que 'dias maravilhosos' virão após a pandemia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2020 às 07:28

Publicado em 09 de Abril de 2020 às 07:28

Juíza bloqueia plano do governo Trump de deter crianças imigrantes
Donald Trump  Crédito: Isac Nóbrega/PR
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (8), que pode "reabrir" a economia do país em fases, mas que vai "confiar" na opinião de especialistas de saúde para tomar qualquer decisão. "Estamos adiantados", afirmou o republicano em uma coletiva de imprensa na Casa Branca.
Trump voltou a dizer que o número de novos casos de coronavírus está diminuindo nos EUA. O republicano afirmou que o país terá "dias terríveis" pela frente, mas que "dias maravilhosos" virão após a pandemia. Ao responder uma questão sobre a flexibilização do distanciamento social, Trump afirmou que a decisão terá que ser tomada quando a curva do "coronavírus estiver em declive", ou seja, depois que o país atingir o pico da pandemia. "O distanciamento social nos ajudará a vencer o 'inimigo invisível' mais rapidamente", declarou.
Ao ser questionado sobre a previsão da Casa Branca de que os EUA poderiam ter entre 100 mil e 200 mil mortes por coronavírus, Trump disse que o país está "no caminho" para ter uma mortalidade menor relacionada à doença.

Veja Também

Coronavírus: Trump ameaça cortar contribuições dos EUA à OMS

Trump promete pacote de US$ 250 bilhões para manter empregos

Trump: se me pedirem para cortar oferta de petróleo, tomaremos uma decisão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados