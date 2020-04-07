Trump: se me pedirem para cortar oferta de petróleo, tomaremos uma decisão

O presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (6), que, se a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) pedir um corte na produção de petróleo nos Estados Unidos, o governo americano "tomará uma decisão sobre isso". "Ainda não me fizeram esse pedido", disse o republicano em uma coletiva de imprensa na Casa Branca.
"Se olharmos para os mercados, é certo que haverá um corte na oferta de petróleo", acrescentou Trump. Nesta quinta-feira (9), a Opep se reunirá com aliados como a Rússia para discutir o mercado da commodity energética. Na semana passada, Trump disse que os russos e a Arábia Saudita estavam perto de um acordo que levaria a um corte na produção de petróleo entre 10 milhões e 15 milhões de barris por dia.