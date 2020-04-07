Trump: se me pedirem para cortar oferta de petróleo, tomaremos uma decisão

"Se olharmos para os mercados, é certo que haverá um corte na oferta de petróleo", acrescentou Trump. Nesta quinta-feira (9), a Opep se reunirá com aliados como a Rússia para discutir o mercado da commodity energética. Na semana passada, Trump disse que os russos e a Arábia Saudita estavam perto de um acordo que levaria a um corte na produção de petróleo entre 10 milhões e 15 milhões de barris por dia.