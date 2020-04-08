Trump promete pacote de US$ 250 bilhões para manter empregos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira (7) que pretende enviar ao Congresso americano um pacote de US$ 250 bilhões para a manutenção de empregos no país, em meio à crise trazida pelo novo coronavírus

Donald Trump inicialmente minimizou a pandemia de coronavírus, chegou a chamar de boato. Mas depois mudou o tom Crédito: Jim Bourg

"Vamos oferecer muito dinheiro para as pequenas empresas do nosso país", afirmou. O presidente americano ponderou, contudo, que ainda é preciso saber se a verba será suficiente.

Em coletiva de imprensa na Casa Branca, o republicano também disse que o governo vai comprar 110 mil novos respiradores até julho e que empresas estão avançando nos estudos de cura para a covid-19.

Trump afirmou que a estratégia do governo de combate à pandemia está funcionando, e que seu governo estaria trabalhando bem junto a governadores. Ele ainda agradeceu aos bancos do país, citando Goldman Sachs, Wells Fargo, Citigroup, Bank of America e outros, por estarem fazendo com que o crédito liberado pelo Executivo chegue à economia real.