Trump: Brasil enfrenta grande problema com coronavírus

"O Brasil está fechado, o mundo inteiro está", afirmou Trump, em referência às medidas de distanciamento social e quarentenas impostas para tentar frear a disseminação do vírus.

Mais cedo, Bolsonaro escreveu em suas redes sociais que conversou com o líder da Casa Branca sobre o uso da hidroxicloroquina para o tratamento de pacientes com covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. A eficiência do medicamento, no entanto, não tem comprovação científica.