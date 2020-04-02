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"Falei com Bolsonaro"

Trump: Brasil enfrenta grande problema com coronavírus

'O Brasil está fechado, o mundo inteiro está', afirmou Trump, que contou ter conversado com Bolsonaro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2020 às 21:24

Publicado em 01 de Abril de 2020 às 21:24

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou que teve uma conversa por telefone com o presidente Jair Bolsonaro na manhã desta quarta-feira (1º). Ao ser questionado sobre o assunto em coletiva de imprensa na Casa Branca, o republicano disse que a ligação com o mandatário brasileiro foi "muito cortês" e que o Brasil enfrenta "um grande problema" com a pandemia de coronavírus.
Mar a Lago - Flórida, Presidente da República Jair Bolsonaro acompanhado do Presidente dos Estados Unidos Donald Trump, posam para fotografia
Jair Bolsonaro acompanhado de Donald Trump durante jantar na Florida no início de março Crédito: Alan Santos
"O Brasil está fechado, o mundo inteiro está", afirmou Trump, em referência às medidas de distanciamento social e quarentenas impostas para tentar frear a disseminação do vírus.
Mais cedo, Bolsonaro escreveu em suas redes sociais que conversou com o líder da Casa Branca sobre o uso da hidroxicloroquina para o tratamento de pacientes com covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. A eficiência do medicamento, no entanto, não tem comprovação científica.

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