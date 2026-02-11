Mundo

Trump teria ligado para chefe de polícia em 2006 para falar sobre comportamento de Epstein, mostra documento do FBI

Em entrevista ao FBI, ex-chefe de polícia disse que recebeu ligação de Trump dizendo: "Graças a Deus ele está sendo preso'.

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 07:09

Trump e Epstein eram amigos, mas presidente americano alega ter cortado laços com bilionários antes das primeiras acusações de exploração sexual de menores Crédito: Getty Images

O documento é um registro escrito de uma entrevista realizada pelo FBI em 2019 com o ex-chefe de polícia de Palm Beach, que afirma que Trump teria ligado para ele após o departamento iniciar uma investigação sobre Epstein.

"Graças a Deus que estão prendendo ele, todo mundo sabia que ele estava fazendo isso", disse o atual presidente dos Estados Unidos, segundo o registro.

O nome do policial foi omitido, mas o documento o identifica como chefe de polícia de Palm Beach na época da investigação.

Tratava-se de Michael Reiter, que confirmou ao Miami Herald ter recebido a ligação de Trump.

Em coletiva nesta terça-feira, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, foi questionada sobre a suposta ligação e respondeu que ela "pode ou não ter ocorrido em 2006. Eu não sei a resposta."

"O que o presidente Trump sempre disse é que expulsou Jeffrey Epstein de seu clube em Mar-a-Lago porque ele era um sujeito problemático", afirmou.

"Se essa ligação aconteceu, ela apenas corrobora exatamente o que o presidente Trump disse desde o início."

A BBC também entrou em contato com Reiter para comentários.

Em declaração à BBC, um representante do Departamento de Justiça afirmou: "Não temos conhecimento de nenhuma evidência que confirme que o presidente tenha contatado as autoridades há 20 anos."

A suposta ligação, porém, deve levantar novos questionamentos sobre o que Trump sabia e quando.

null Crédito: Departamento de Justiça dos Estados Unidos

O presidente americano tem negado qualquer envolvimento com os crimes de Epstein e afirma que não tinha conhecimento das atividades do empresário.

Questionado por repórteres em 2019 — quando Epstein foi preso por agentes federais por tráfico sexual — se ele tinha "alguma suspeita" em relação ao bilionário, Trump disse: "Não, eu tinha ideia. Eu não falo com ele há muitos anos".

De acordo com o resumo da entrevista feita pelo FBI, Reiter ainda contou que Trump lhe disse, durante uma ligação telefônica em julho de 2006, que havia expulsado Epstein de seu clube em Mar-a-Lago.

"As pessoas em Nova York sabiam que ele era repugnante", teria dito o presidente americano.

Reiter também afirmou que Trump mencionou Ghislaine Maxwell como "agente" de Epstein, que ela era má e que o chefe da polícia deveria se concentrar nela.

Maxwell foi condenada em 2021 por aliciar garotas menores de idade para Epstein.

O ex-policial também reiterou ao FBI que Trump disse ter estado perto de Epstein quando ele estava com adolescentes e que "saiu de lá o mais rápido possível".

Segundo o documento, Trump foi uma das "primeiras pessoas a ligar" para a polícia da Flórida quando soube que estavam investigando Epstein.

Em 2006, a polícia de Palm Beach estava investigando Jeffrey Epstein por denúncias de exploração sexual de garotas menores de idade.

O caso acabou sendo encaminhado para procuradores federais, que, em 2008, fizeram um acordo polêmico com Epstein, incluindo um termo de não acusação, que o protegeu de acusações mais graves.

Uma amizade controversa

Trump e Epstein saíam juntos e aparecem em diversas fotos tiradas nos anos de 1990, mas o presidente e a Casa Branca afirmam que ele desconhecia os crimes de Epstein na época.

Eles teriam cortado laços por volta de 2004 — anos antes da primeira prisão do empresário.

Segundo Trump, o rompimento aconteceu depois que ele descobriu que Epstein tentava "roubar" funcionários do Mar-a-Lago paa trabalhar com ele.

"Quando soube, disse a ele: 'Não queremos que você leve nosso pessoal'. Ele até aceitou, mas logo depois tentou de novo, e eu disse 'fora daqui'", disse Trump em julho.

Os relatos sobre a suposta ligação surgiram após Ghislaine Maxwell — ex-namorada de Epstein que cumpre uma pena de 20 anos por recrutar adolescentes para serem abusadas sexualmente pelo bilionário — depor virtualmente perante o Comitê de Supervisão da Câmara dos EUA na segunda-feira (9/2).

Durante o depoimento, Maxwell se recusou a responder perguntas e invocou a Quinta Emenda, garantindo o direito de permanecer em silêncio, segundo informou o presidente do Comitê, James Comer.

O advogado de Maxwell afirmou que ela estava "preparada para falar com franqueza caso o presidente americano lhe concedesse clemência".

Trump nega ter cogitado a possibilidade de conceder perdão a Maxwell.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta