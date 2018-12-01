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G20

Trump quer novo encontro com líder norte-coreano, diz Coreia do Sul

Presidente norte-americano teve uma primeira conversa com Moon Jae-in nos bastidores do G20 em Buenos Aires, na Argentina; Trump estaria interessado em uma segunda conversa com o líder norte-coreano

Publicado em 01 de Dezembro de 2018 às 15:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2018 às 15:58
. Crédito: Reprodução/Twitter @realdonaldtrump
Um porta-voz do governo da Coreia do Sul disse que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se encontrou com o presidente sul-coreano, Moon Jae-in nos bastidores da cúpula do G20, em Buenos Aires, Argentina, e reafirmou seu desejo de ter um segundo encontro com o líder norte-coreano Kim Jong Un no começo do próximo ano.
Segundo o porta-voz Yoon Young-chan, Trump afirmou ainda que uma visita de Kim a Seul para seu quarto encontro com o presidente sul-coreano poderia estimular esforços para estabilizar a paz na Península Coreana.
Kim, da Coreia do Norte, se encontrou com Trump em junho em Cingapura, onde divulgaram um vago comunicado para que a península fique livre de armas nucleares, sem descrever como e quando a proposta seria levada à prática.
Hoje pela manhã, um soldado norte-coreano fugiu do país para a Coreia do Sul, segundo informações de militares sul-coreanos. Autoridades do país vão questionar o soldado sobre os detalhes de sua fuga. Não foram notadas atividades incomuns das tropas da Coreia do Norte na área de onde o soldado veio.
A imprensa oficial da Coreia do Norte não relatou o caso. O país tem acusado com frequência a Coreia do Sul de sequestrar ou incitar seus cidadãos a deserdar. Cerca de 30 mil norte-coreanos já fugiram do país desde o fim da Guerra da Coreia, em 1953, na maioria das vezes viajando ela China. Fonte: Associated Press.

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