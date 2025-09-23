Mundo

Trump fala em encontro com Lula na semana que vem: 'Só faço negócios com quem eu gosto'

Presidente americano diz que conversou brevemente com Lula na ONU no primeiro encontro entre os dois. Brasil e EUA vivem tensão máxima após tarifaço e sanções de autoridades

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 12:33

Crédito: Reuters

O presidente americano Donald Trump afirmou em discurso na Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira (23/9) que o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é "um bom homem" e disse que os dois mandatários devem se encontrar na semana que vem.

"Nós o vimos, eu o vi. Ele me viu e nos abraçamos. E então eu disse: 'Você acredita que vou falar em apenas dois minutos?' Na verdade, combinamos de nos encontrar na semana que vem. Não tivemos muito tempo para conversar, uns vinte segundos e pouco, pensando bem", afirmou Trump.

"Tivemos uma boa conversa e combinamos de nos encontrar na semana que vem, se isso for do interesse dele. Mas ele parece um homem muito legal. Na verdade, ele... Ele gostou de mim, eu gostei dele, mas... E eu só faço negócios com pessoas de quem gosto, eu não faço [negócios] quando não gosto da pessoa. Quando não gosto, eu não gosto."

Trump afirmou que eles estiveram juntos por "30 segundos". "Tivemos uma química excelente."

Esse foi o primeiro encontro entre os dois presidentes desde que ambos voltaram ao poder, Lula em 2023, e Trump, em 2025.

A fala sobre Lula, a primeira de Trump se referindo textualmente ao brasileiro, ocorreu enquanto o republicano falava sobre o tema das tarifas.

"O Brasil agora enfrenta tarifas pesadas em resposta aos esforços sem precedentes para interferir nos direitos e liberdades de cidadãos americanos e de outros países, com censura, repressão, armamento, corrupção judicial e perseguição de críticos políticos nos Estados Unidos", afirmou.

Lula está 'pronto para conversar'

A poucos dias de embarcar para os Estados Unidos para a Assembleia Geral da ONU, Lula afirmou em entrevista à BBC News Brasil que estava "pronto para conversar" caso o governo americano estivesse aberto a dialogar sobre a tarifa de 50% imposta em julho sobre produtos brasileiros.

Leia a entrevista completa.

Lula afirmou não ter "problema pessoal com o presidente Donald Trump" e declarou que, caso cruze com o republicano nos corredores das Nações Unidas nos próximos dias, irá cumprimentá-lo.

"Porque eu sou um cidadão civilizado. Eu converso com todo mundo, eu estendo a mão para todo mundo."

Questionado pela reportagem sobre o tarifaço, que entrou em vigor no último dia 6 de agosto, o presidente disse que a melhor alternativa "para qualquer conflito" é "sentar em torno de uma mesa e negociar".

"Se é do ponto de vista comercial, tem negociação, se é do ponto de vista econômico, tem negociação, tanto do ponto de vista de tributação, tem negociação. O que não tem negociação é a questão da soberania nacional", pontuou Lula.

Antes do discurso de Trump na ONU, Lula falou sobre "sanções arbitrárias e intervenções unilaterais", sem mencionar Trump ou os Estados Unidos.

"Atentados à soberania, sanções arbitrárias e intervenções unilaterais estão se tornando a regra."

O presidente brasileiro afirmou também que "atentados à soberania, sanções arbitrárias e intervenções unilaterais estão se tornando a regra".

