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Trump acredita em 'boa relação' após reunião entre diretor da CIA e Kim

Presidente americano confirma encontros entre os dois

Publicado em 18 de Abril de 2018 às 14:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2018 às 14:09
O presidente dos Estados Unidos Donald Trump Crédito: Gage Skidmore | Flickr
Donald Trump confirmou nesta quarta-feira que o diretor da CIA, Mike Pompeo, se reuniu com Kim Jong Un na Coreia do Norte, antes de um encontro previsto entre o presidente americano e o líder do país asiático.
"Mike Pompeo se reuniu com Kim Jong Un na Coreia do Norte na semana passada. A reunião correu muito suavemente e uma boa relação foi formada. Detalhes da cúpula estão sendo trabalhados agora", escreveu Trump no Twitter. "A desnuclearização será uma grande coisa para o mundo, mas também para a Coreia do Norte!", completou.
O diretor da CIA viajou recentemente para se encontrar com o líder norte-coreano Kim Jong-un. A visita foi realizada quando as nações inimigas se preparam para uma reunião entre o presidente Donald Trump e Kim. O jornal "Washington Post" noticiou primeiro a reunião de Pompeo com Kim, dizendo que aconteceu há pouco mais de duas semanas no fim de semana da Páscoa.
A visita extraordinária de um dos emissários de confiança de Trump ao líder norte-coreano foi parte de um esforço para estabelecer as bases para conversas diretas entre Trump e Kim sobre o programa nuclear norte-coreano, segundo as fontes anônimas. A missão, não relatada anteriormente, veio logo após Pompeo ser nomeado para ser secretário de Estado.
Trump disse nesta terça-feira que as negociações entre os EUA e a Coreia do Norte estavam em andamento em um "nível extremamente alto". A cúpula está prevista para o início de junho. Segundo o presidente, cinco locais para a reunião estão sendo considerados. De acordo com a secretária de imprensa da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, Trump e Kim não falaram diretamente.
 Estou otimista de que o governo dos Estados Unidos possa estabelecer as condições para isso de forma apropriada, para que o presidente e o líder norte-coreano possam ter essa conversa que nos colocará no caminho de alcançar um resultado diplomático que os EUA tão desesperadamente  disse Pompeo à Comissão de Relações Exteriores do Senado, na semana passada, durante sua audiência de confirmação.
Pompeo assumiu a liderança nas negociações do governo com Pyongyang. Seu encontro com Kim marca a reunião de mais alto nível entre os dois países desde 2000, quando a então secretária de Estado Madeleine Albright se reuniu com Kim Jong-Il, pai do atual líder, para discutir questões estratégicas.
ANTES, CÚPULA INTERCOREANA
O gabinete presidencial da Coreia do Sul informou nesta quarta-feira que, junto à Coreia do Norte, os governos decidiram transmitir partes da cúpula intercoreana marcada para 27 de abril. Segundo autoridades sul-coreanas, há expectativa de que seja firmado um acordo a favor da desnuclearização da Península Coreana.
O governo sul-coreano informou que o conselheiro de segurança nacional do sul, Chung Eui-yong, ou o chefe de inteligência do Sul, Suh Hoon, devem ir a Coreia do Norte para finalizar o que for necessário.

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