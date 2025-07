Mundo

'Tiraram estilhaços do meu coração': os ímãs que estão salvando vidas na Ucrânia

Um extrator magnético está mudando a Medicina na linha de frente na Ucrânia.

Marcas de sangue seco ainda são visíveis no estilhaço de um drone russo que se alojou em seu coração enquanto ele lutava no leste da Ucrânia . >

"No início, eu nem percebi o que era. Achei que estava apenas com falta de ar, por baixo do meu colete à prova de balas", disse. "Eles tiraram estilhaços do meu coração.">