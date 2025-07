Mundo

'Tarifa de Trump não afeta em nada apoio de Jair Bolsonaro entre eleitores fiéis', diz pesquisadora

Para Rosana Pinheiro-Machado, discurso que explora patriotismo e defesa da soberania nacional não convence apoiadores mais radicalizados do ex-presidente e seus aliados.

Publicado em 14 de julho de 2025 às 15:48

"Bolsonaristas se dizem patriotas, mas militam contra os interesses do próprio país", diz uma campanha lançada pelo PT nas redes sociais.>

Em uma cerimônia oficial do governo em Salvador, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o grupo político ligado a Bolsonaro é "traidor da pátria". A gestão Lula também tem divulgado peças publicitárias com ênfase no tema da soberania.>

Mas para Rosana Pinheiro-Machado, diretora do Laboratório de Economia Digital e Política Extrema (DeepLab), da University College Dublin, na Irlanda, a aplicação da tarifa e o discurso crítico em relação à atuação das lideranças bolsonaristas na questão não têm impacto significativo na base mais fiel de apoiadores do ex-presidente.>

"Não existe mudança na base bolsonarista", diz a antropóloga, que pesquisa temas como a radicalização política no Brasil e as redes sociais.>

"Pelo contrário, a grande narrativa [que circula entre os bolsonaristas] é a de que o governo está causando estragos e prejudicando laços econômicos com os Estados Unidos.">

Segundo Pinheiro-Machado, os apoiadores mais fiéis do ex-presidente e seus aliados leem os acontecimentos "com as suas próprias lentes", de forma que o discurso sobre a existência de uma contradição entre o apoio às medidas de Trump e o patriotismo bolsonarista não convence.>

As ideias que mais ressoam com a base de eleitores de Jair Bolsonaro são as expostas pelo próprio ex-presidente, diz a pesquisadora.>

Em sua conta no X, Bolsonaro afirmou que a anistia aos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro de 2023 é o caminho para barrar o aumento das tarifas impostas pelos EUA.>

"A medida [de Trump] é resultado direto do afastamento do Brasil dos seus compromissos históricos com a liberdade, o Estado de Direito e os valores que sempre sustentaram nossa relação com o mundo livre. Isso jamais teria acontecido sob o meu governo", escreveu o ex-mandatário.>

Não adianta empurrar a narrativa para o colo de Bolsonaro. Todos sabem quem são os verdadeiros responsáveis por levar o Brasil a este abismo. Assista e compartilhe. pic.twitter.com/V8kvWJPal1— Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) July 11, 2025 >

Em uma carta enviada a Lula, Donald Trump afirmou que a decisão sobre a taxação adicional às exportações brasileiras é uma resposta à "perseguição" que Jair Bolsonaro estaria sofrendo no Brasil, devido ao processo criminal que enfrenta no Supremo Tribunal Federal (STF), sob acusação de liderar uma tentativa de golpe de Estado.>

Além disso, Trump também justifica o aumento de tarifa argumentando que o Brasil adota barreiras comerciais (tarifárias e não tarifárias) elevadas contra os EUA, o que estaria desequilibrando o comércio entre os dois países.>

O governo brasileiro refuta essa argumentação, já que a balança comercial tem sido favorável aos Estados Unidos. O lado americano acumulou saldo positivo de US$ 43 bilhões nos últimos dez anos, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.>

Sem 'ganhos eleitorais significativos'

Especialistas em política internacional e brasileira afirmaram à BBC Brasil que a decisão de Trump poderia favorecer o governo Lula ao fortalecer os sentimentos nacionalistas.>

Alguns analistas também acreditam que o cenário político brasileiro poderia repetir o de outros países que sofreram ameaças tarifárias do governo Trump nos últimos meses e viram os partidos conservadores aliados dos Estados Unidos perder força – algo que já está sendo chamado de "efeito Trump".>

Carta enviada por Donald Trump ao presidente Lula cita motivos políticos como o julgamento de Jair Bolsonaro para justificar tarifas de 50% a produtos brasileiros Crédito: Getty Images

Em um relatório distribuído a clientes no início de julho, o banco BTG Pactual destacou que a disputa tarifária pode fortalecer Lula nas eleições de 2026.>

"A base de apoio do governo no Congresso sugere que a medida pode fortalecer politicamente o presidente Lula, intensificando o confronto com seu principal adversário, especialmente após referências diretas do presidente Trump ao ex-presidente Jair Bolsonaro", afirmou a equipe do BTG, liderada pelo economista Carlos Sequeira.>

"O PT recebeu a notícia com entusiasmo, classificando a ação de Trump como uma violação da soberania brasileira e posicionando Lula como o líder apto a defender o país diante do que considera uma decisão arbitrária", observaram os analistas no relatório.>

A equipe do BTG destacou ainda que analistas políticos acreditam que essa nova narrativa pode impulsionar a popularidade de Lula e reposicionar seu discurso com vistas às eleições de 2026.>

Em entrevista ao Jornal da Record nesta quinta-feira, Lula não descartou a possibilidade de tentar a reeleição. "Vai depender no momento certo de discutir. Tem muitos partidos políticos para a gente conversar.">

Bolsonaristas se dizem patriotas, mas militam contra os interesses do próprio país!



BOLSONARO TAXOU O BRASIL

DEFENDA O BRASIL

BOLSOTAXA

RESPEITA O BRASIL pic.twitter.com/VSXeFMIOHl— PT Brasil (@ptbrasil) July 11, 2025 >

Mas para Rosana Pinheiro-Machado, o tema não tem força suficiente para trazer ganhos eleitorais significativos para o governo Lula, que viu sua popularidade ser impactada por outras questões econômicas, como a proposta de aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) e a revogação da nova regra da Receita Federal sobre monitoramento das transações na modalidade Pix.>

"Há uma parte da população que vê o governo Lula como um governo taxador, que quer tarifar especialmente os pequenos empreendedores", diz a pesquisadora. "E o governo está tendo dificuldade de penetrar a sua narrativa sobre a taxação aos mais ricos entre as classes C e D.">

Segundo a professora da University College Dublin, a discussão sobre taxação de exportações não afeta tanto o cotidiano dos brasileiros quanto mudanças no Pix ou no IOF.>

"Pode até haver uma disputa nas redes entre as campanhas, mas não vejo o tema saindo dali e penetrando na vida das pessoas de fato.">

Pinheiro-Machado afirma ainda que a associação entre o bolsonarismo e os ataques à soberania nacional, feita pelo governo e pelo próprio PT, tem efeito positivo entre os eleitores mais à esquerda.>

"Mas a pauta nacionalismo é ainda hoje uma pauta bolsonarista. Reconectar o campo progressiva com as discussões sobre soberania nacional será um trabalho longo [para o governo].">

