Tagliaferro: quem é ex-assessor de Moraes usado por bolsonaristas para rivalizar com julgamento no STF

Enquanto STF iniciou julgamento de Bolsonaro e outros réus por tentativa de golpe de Estado, oposição liderou uma sessão com acusações contra Alexandre de Moraes no Senado

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 18:25

Durante julgamento no STF, oposição liderou sessão no Senado com acusações contra Alexandre de Moraes Crédito: Saulo Cruz/Agência Senado

No dia do início do histórico julgamento de Jair Bolsonaro (PL) e outros réus no Supremo Tribunal Federal (STF), uma sessão da Comissão de Segurança Pública do Senado foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais de aliados do ex-presidente.

Nesta terça-feira (2/9), a comissão recebeu o perito Eduardo Tagliaferro, ex-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Ele participou da sessão por videoconferência após uma convocação do senador Flávio Bolsonaro, presidente da comissão e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Tagliaferro voltou a afirmar que a assessoria do TSE, onde ele trabalhou com o ministro Alexandre de Moraes, tinha "poder de polícia".

O ex-assessor disse que o magistrado ordenou que a Polícia Federal (PF) obtivesse todas as câmeras que registraram os crimes e ordenou que ele, pessoalmente, coordenasse consulta a dados no TSE para identificar e localizar informações sobre pessoas presas.

Em sintonia nas redes sociais, bolsonaristas usaram a sessão com Tagliaferro no Senado como estratégia para rivalizar com o julgamento de Bolsonaro e outros sete réus por uma suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições que elegeram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 2022.

Aliados do ex-presidente colocaram o nome do perito como um dos assuntos mais comentados no X. Flávio Bolsonaro publicou que as denúncias de Tagliaferro "são gravíssimas".

"[As] revelações que mostram como o ministro agiu para beneficiar um lado e para prejudicar e perseguir Bolsonaro de maneira ilegal", disse.

Já o senador Esperidião Amin (Progressistas-SC) afirmou enxergar "abusos autoritários" de Moraes.

Amin afirmou ter 27 assinaturas necessárias para instalação de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para apurar a produção de provas pelo STF sobre fatos como o 8 de janeiro.

A ex-ministra Damares Alves (Republicanos-DF) chegou a sugerir "parar" o julgamento no STF afirmando que o processo está contaminado por violações de direitos humanos e cita acusações do ex-assessor de Moraes como prova da parcialidade.

"O que estamos vendo aqui é uma grande violação de direitos humanos. Pessoas foram acusadas e presas, buscas e apreensões foram feitas com provas forjadas por um magistrado. Esse magistrado tinha que ser preso hoje, e o ministro [Luís Roberto] Barroso [presidente do STF] teria que interromper esse julgamento hoje. O Brasil precisa ver o que nós estamos vendo."

Já os parlamentares governistas ignoraram a sessão da Comissão de Segurança Pública do Senado que ouviu Tagliaferro. Nenhum senador da base do governo que é membro titular ou suplentes da comissão registrou presença na audiência com o ex-assessor de Moraes.

Os únicos senadores petistas presentes na sessão, Augusta Brito e Paulo Paim, não integram oficialmente o colegiado.

Quem é Tagliaferro e quais acusações contra ele

Tagliaferro foi assessor do TSE e trabalhou com Moraes quando ministro presidiu o tribunal Crédito: Reprodução

Tagliaferro se tornou um "ícone", nas palavras de Flávio Bolsonaro, por supostamente ter provas de arbitrariedades praticadas por Alexandres Moraes.

O perito é apontado como responsável pelo vazamento para a imprensa de informações do gabinete da presidência do TSE durante a gestão de Moraes, que esteve à frente do tribunal entre 2022 e 2024. O caso ficou conhecido como "Vaza Toga".

Em agosto de 2024, uma reportagem da Folha de S.Paulo mostrou as primeiras conversas extraídas do celular de Tagliaferro com funcionários do STF e TSE.

A publicação revelou que Moraes pediu informalmente que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) produzisse relatórios sobre investigados nos inquéritos das fake news e das milícias digitais.

As mensagens teriam sido trocadas entre agosto de 2022 e maio de 2023 — ou seja, durante e depois da campanha eleitoral que levou à vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e à derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Na época, o gabinete de Moraes publicou uma nota defendendo que a solicitação de informações a outros órgãos, inclusive o TSE, é normal, e que este tribunal tem "poder de polícia".

"Todos os procedimentos foram oficiais, regulares e estão devidamente documentados nos inquéritos e investigações em curso no STF, com integral participação da Procuradoria-Geral da República", diz a nota do gabinete.

Já Moraes argumentou que, como presidente do TSE — cargo que ocupou entre agosto de 2022 e maio de 2024 —, tinha poder para solicitar relatórios e não precisaria oficializar pedidos dele mesmo.

"Seria esquizofrênico, como presidente do TSE, me auto-oficiar. Como presidente, tenho poder de polícia e posso, pela lei, determinar a feitura dos relatórios", afirmou Moraes após a reportagem, acrescentando que todas as solicitações foram documentadas e que os alvos dos relatórios já eram investigados.

Após o início das investigações sobre o vazamento das conversas, Tagliaferro foi exonerado e deixou o país em direção à Itália, onde vive atualmente.

Tagliaferro foi exonerado do TSE em maio de 2023, após ser preso e acusado por violência doméstica contra a esposa.

Na semana passada, a Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentou denúncia contra o ex-assessor por violação de sigilo funcional e obstrução da justiça. O Ministério das Relações Exteriores pediu ao governo italiano a sua extradição.

Ele também foi denunciado pela PGR pelos crimes de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, coação no curso do processo e obstrução de investigação envolvendo organização criminosa. Somadas, as penas podem chegar a 22 anos de prisão.

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, afirma que o ex-assessor agiu contra a legitimidade do processo eleitoral brasileiro e atuou para prejudicar as investigações de atos antidemocráticos.

Tagliaferro "de maneira livre, consciente e voluntária" atuou para "atender a interesses ilícitos de organização criminosa responsável por disseminar notícias fictícias contra a higidez do sistema eletrônico de votação e a atuação do STF e TSE, bem como pela tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito", afirma Gonet na denúncia.

