Sobrevivente do 11 de setembro, americano é morto em atentado no Quênia

O empresário que faria 41 anos na próxima semana é um dos 21 mortos no ataque a um complexo hoteleiro em Nairóbi que foi reivindicado pelo grupo islamita Al Shabaab