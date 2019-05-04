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Coreia do Norte

Seul afirma que Coreia do Norte lançou projéteis, e não mísseis

Testes de projéteis de curto algo que não violam sanções da ONU impostas ao regime de Kim Jong-un por testes nucleares e mísseis balísticos

Publicado em 

04 mai 2019 às 11:36

Publicado em 04 de Maio de 2019 às 11:36

Kim Jong-un Crédito: Reprodução/Web
A Coreia do Norte disparou projéteis de curto alcance, e não misséis, segundo nova avaliação dos chefes do Estado-Maior da Coreia do Sul. Com isso, a gravidade do teste de armas feito pela Coreia do Norte seria reduzida.
A diferença entre um projétil e um míssil é que o primeiro é qualquer objeto lançado no ar e o segundo é autopropulsado.No caso de projéteis de curto alcance, como agora considera Seul, o exército norte-coreano poderia ter testado foguetes de artilharia, algo que não violaria as sanções da Organizações das Nações Unidas(ONU) impostas ao regime de Kim Jong-un para os testes nucleares e mísseis balísticos.
"A Coreia do Norte disparou hoje, 4 de maio, entre às 9h06 e 9h27 (hora local) projéteis de curto alcance em direção nordeste da península de Hodo", disse o breve comunicado.
Os projéteis voaram entre 70 e 200 quilômetros no Mar do Leste (nome dado pelas duas Coreias ao Mar do Japão). A Coreia do Sul está em processo de análise adicional para obter mais informações", segundo o texto.
Em ocasiões anteriores, Seul teve que recuar e modificar suas avaliações iniciais para reduzir a gravidade dos testes de armas norte-coreanos.
Em todo caso, Pyongyang aumentou a pressão nas últimas semanas em Seul e Washington diante da estagnação do diálogo sobre a desnuclearização após a fracassada cúpula de Hanói, em fevereiro.
A última vez que Pyongyang lançou um míssil balístico, foi em 28 de novembro de 2017, quando testou o Hwasong-15, o projétil intercontinental mais sofisticado do país que supostamente tem alcance de cerca de 13 mil quilômetros, o suficiente para chegar aos Estados Unidos.
 
 
 

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