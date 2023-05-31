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Serra Leoa, o país onde 83% das mulheres têm genital mutilado

A mutilação genital feminina está tão arraigada na sociedade do país africano que a maioria das mulheres do país teve a genitália cortada – 83% na faixa entre 15 a 49 anos, segundo a ONU.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

31 mai 2023 às 13:36

Publicado em 31 de Maio de 2023 às 13:36

Um país onde o caminho para a vida adulta pode trazer dor, trauma e até matar mulheres. Onde crianças podem ficar sem as mães por causa das antigas tradições do Bondo – uma sociedade secreta que arranca os genitais de mulheres de Serra Leoa como parte de uma cerimônia de rito de passagem realizada há séculos.
A mutilação genital feminina está tão arraigada na sociedade do país africano que a maioria das mulheres do país teve a genitália cortada – 83% na faixa entre 15 a 49 anos, segundo a ONU. E ninguém sabe quantas morreram como resultado disso.
Tyson Conteh, repórter do programa Africa Eye, da BBC, acredita que sua namorada, Fatmata, sangrou até a morte após passar por isso em 2016. Neste vídeo, ele conta sua história.

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