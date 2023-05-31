Serra Leoa, o país onde 83% das mulheres têm genital mutilado

Um país onde o caminho para a vida adulta pode trazer dor, trauma e até matar mulheres. Onde crianças podem ficar sem as mães por causa das antigas tradições do Bondo – uma sociedade secreta que arranca os genitais de mulheres de Serra Leoa como parte de uma cerimônia de rito de passagem realizada há séculos.

A mutilação genital feminina está tão arraigada na sociedade do país africano que a maioria das mulheres do país teve a genitália cortada – 83% na faixa entre 15 a 49 anos, segundo a ONU. E ninguém sabe quantas morreram como resultado disso.