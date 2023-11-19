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Segundo turno

Sergio Massa vota cercado de apoiadores em reduto eleitoral na Argentina

Ele chegou ao local pouco antes do meio-dia. Massa estava acompanhado do filho Tomás e da esposa, Malena Galmarini
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 nov 2023 às 14:02

Publicado em 19 de Novembro de 2023 às 14:02

Cercado de apoiadores, o candidato peronista Sergio Massa votou no segundo turno da eleição presidencial da Argentina neste domingo (19) em Tigre, cidade vizinha a Buenos Aires e seu reduto eleitoral.
Ele chegou ao local pouco antes do meio-dia. Massa estava acompanhado do filho Tomás e da esposa, Malena Galmarini.
O atual ministro da Economia foi eleito prefeito de Tigre duas vezes. Primeiro ocupou o posto de 2007 a 2008. Após dois anos consolidando o poder em seu reduto, ele conseguiu uma contundente reeleição como prefeito, com mais de 70% dos votos, para ficar no posto de 2009 a 2013.

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