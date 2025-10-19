Peça é achada

Roubo no Museu do Louvre: coroa de imperatriz com 1.300 diamantes é recuperada

Joia do século XIX pertenceu a Eugênia, mulher de Napoleão III, e foi encontrada danificada nas proximidades do museu

Publicado em 19 de outubro de 2025 às 13:37

PARIS - A coroa de diamantes e esmeraldas da imperatriz Eugênia, uma das peças roubadas do Museu do Louvre neste domingo (19), foi encontrada danificada nas proximidades do museu em Paris, informou à AFP uma fonte próxima à investigação.

A joia do século XIX, que pertencia à esposa de Napoleão III, é composta por 1.354 diamantes e 56 esmeraldas, segundo descrição publicada pelo próprio Louvre. A coroa integra o conjunto das Joias da Coroa Francesa, expostas na Galeria de Apolo, de onde vários objetos de grande valor foram roubados na manhã de domingo.

Coroa que pertenceu à imperatriz Eugênia é recuperada após ter sido roubada do Museu do Louvre Crédito: Museu do Louvre/Reprodução

O ataque ocorreu por volta das 9h30 (horário local), no momento em que o museu abria ao público. Os assaltantes teriam acessado o prédio pelo cais do Sena, área onde há obras em andamento, e usado um elevador de carga para chegar diretamente à galeria.

Segundo informações do jornal Le Parisien, os criminosos quebraram vitrines com pequenas motosserras, levaram as joias e fugiram em uma motocicleta TMax em direção à rodovia A6.

