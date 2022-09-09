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Reino Unido

Charles III renova promessa de Elizabeth II em seu 1° discurso como rei

Filho mais velho da rainha será proclamado monarca do Reino Unido neste sábado (10), mas coroação pode demorar mais de um ano
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 set 2022 às 16:24

Publicado em 09 de Setembro de 2022 às 16:24

Ivan Finotti

LONDRES - O novo rei Charles III disse, nesta sexta-feira (9), que, ao assumir o trono renova, o compromisso da sua mãe, Elizabeth II, de dedicar sua vida ao Reino Unido. Em seu primeiro discurso televisionado após a morte de sua mãe, a rainha Elizabeth II, Charles, 73, declarou que ela foi uma grande inspiração. 
"Pela vida dela, a majestade foi uma inspiração e um exemplo para mim e para minha família. Devemos a ela a maior dívida, que todas as famílias devem à mãe: amor, compreensão e exemplo." 
O discurso foi gravado no Palácio de Buckingham durante a tarde e televisionado às 18h (14h em Brasília) pela BBC, rede de rádio e televisão estatal. 
"Onde quer que você (súdito) viva, no Reino Unido ou nos reinos e territórios em todo o mundo, e seja qual for sua origem ou crença, eu me esforçarei para servi-lo com lealdade, respeito e amor, como tenho feito durante toda a minha vida"
Rei Charles III - Trecho de seu discurso
Charles III faz seu primeiro discurso como rei
Charles III faz seu primeiro discurso como rei Crédito: YUI MOK/AP
O discurso é a parte mais importante de um dia para lembrar a rainha, mas também tem uma função de sinalização: Charles III mostra que respeita a monarquia parlamentar constitucional no país. 
O filho mais velho de Elizabeth, que, segundo pesquisas é menos popular que a mãe, será proclamado rei neste sábado (10), em uma reunião do Conselho de Ascensão realizada no Palácio de St. James, seguida de proclamações em todo o país. Sua coroação, no entanto, ainda não tem data marcada — e pode acontecer daqui a mais de um ano.

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Príncipe herdeiro por mais de 70 anos, Charles chegou a Londres por volta das 14h (8h em Brasília) desta sexta, após ter ido à Escócia visitar a mãe no Castelo de Balmoral, onde ela acabou morrendo. Ele e sua mulher, Camilla Parker Bowles, agora rainha consorte, vestiam roupas pretas e foram recebidos por uma multidão em frente ao Palácio de Buckingham.
Antes de seguir para o palácio, onde a bandeira do novo soberano estava hasteada, Charles trocou palavras e apertou as mãos de diversos súditos, além de parar para ver as flores depositadas por britânicos e turistas no portão.
Ele se reuniu com a primeira-ministra, Liz Truss, nomeada na terça-feira pela rainha, no último dever público da antiga soberana.

REINADO DE TRANSIÇÃO

Monarca mais velho a assumir o trono britânico na história e o que passou mais tempo como príncipe herdeiro, Charles deve fazer de seu reinado um período de transição entre o da mãe, venerada pela dedicação ao serviço público, e o do filho William, 40, visto como a modernização da realeza.
Enquanto Elizabeth assumiu o trono quando o Reino Unido ainda era uma potência, Charles herda um país que vive uma crise de identidade e se tornou um ator secundário na geopolítica global. Além de ter optado por uma guinada isolacionista com o Brexit, o divórcio com a União Europeia, tem sua própria existência sob risco.
Estão no horizonte um novo referendo sobre a independência da Escócia, pressões crescentes para a integração da Irlanda do Norte à República da Irlanda e até um ressurgente nacionalismo em Gales — algo particularmente doloroso para um homem que ficou tanto associado à região.

LUTO ATÉ O FUNERAL

O governo declarou luto nacional até o funeral, cuja data ainda não foi confirmada, mas deve ocorrer em cerca de dez dias, e alertou sobre possíveis atrasos em alguns transportes públicos devido às multidões que se reúnem em frente às residências da realeza.
O Palácio de Buckingham também anunciou um período de luto a ser observado por membros da família e da casa real até uma semana após o enterro.

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O Banco da Inglaterra disse que atrasaria em uma semana sua reunião mensal para definir as taxas de juros, devido à morte de Elizabeth.
As sessões regulares no parlamento foram substituídas por uma sessão especial para os legisladores prestarem homenagem à rainha. Os parlamentares também se reunirão no sábado, algo que raramente fazem, para aprovar uma mensagem de condolências ao rei.
"Desde as notícias chocantes de ontem à noite, testemunhamos a mais sincera manifestação de pesar pela perda de sua falecida majestade, a rainha", disse Truss aos legisladores, que fizeram um minuto de silêncio no início da solenidade.
"Sua Majestade, o rei Charles 3º, tem uma responsabilidade incrível que agora carrega por todos nós", continuou a primeira-ministra. "Ele já deu uma contribuição profunda por meio de seu trabalho em conservação, educação e sua incansável diplomacia. Devemos a ele nossa lealdade e devoção."
Elizabeth foi chefe de estado do Reino Unido e 14 outros reinos, incluindo Austrália, Canadá, Jamaica, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné.
Charles, que automaticamente a sucedeu como rei, disse que a morte foi um momento de grande tristeza para ele e sua família.

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