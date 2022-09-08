Rainha Elizabeth II enviou mensagem ao Brasil um dia antes de morrer

Uma das últimas mensagens da rainha Elizabeth II antes de morrer foi encaminhada ao presidente Jair Bolsonaro, em comemoração do bicentenário de independência do país.

"Em meio à celebração da importante ocasião dos 200 anos de independência, gostaria de parabenizar Vossa Excelência e enviar minhas felicitações ao povo da República Federativa do Brasil, lembrando com carinho da minha visita ao país em 1968. Que continuemos trabalhando com esperança e determinação para superar os desafios globais juntos", escreveu a rainha.