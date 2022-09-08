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Rainha Elizabeth II enviou mensagem ao Brasil um dia antes de morrer

O texto foi encaminhado ao presidente Jair Bolsonaro e compartilhado nas redes sociais pela embaixadora interina do Reino Unido no Brasil.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 set 2022 às 17:36

Publicado em 08 de Setembro de 2022 às 17:36

Uma das últimas mensagens da rainha Elizabeth II antes de morrer foi encaminhada ao presidente Jair Bolsonaro, em comemoração do bicentenário de independência do país.
"Em meio à celebração da importante ocasião dos 200 anos de independência, gostaria de parabenizar Vossa Excelência e enviar minhas felicitações ao povo da República Federativa do Brasil, lembrando com carinho da minha visita ao país em 1968. Que continuemos trabalhando com esperança e determinação para superar os desafios globais juntos", escreveu a rainha.
A mensagem foi compartilhada pela embaixadora interina do Reino Unido no Brasil, Melanie Hopkins.

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