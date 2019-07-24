Home
Raios matam dezenas de pessoas na Índia durante tempestades

Apesar das consequências para a população humana, as chuvas são fundamentais para as plantações da região

Publicado em 24 de julho de 2019

Raios Crédito: Pixabay

Ao menos 20 pessoas morreram após serem atingidas por raios no Estado de Bihar, região oeste da Índia, nesta terça-feira (23). O país asiático está na temporada de monções, período em que registra alta quantidade de tempestades.

O responsável do governo pela gestão de situações de desastre informou que já chega a cem o número de mortes no Estado de Bihar em decorrência das enchentes ou por causa de raios.

No domingo (21), 33 pessoas haviam morrido atingidas por raios no Estado de Uttar Pradesh enquanto trabalhavam no campo. Apesar das consequências para a população humana, as chuvas da temporada de monções, entre junho e setembro, são fundamentais para as plantações da região. 

