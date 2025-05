Mundo

Que recados visita de Lula à China manda em meio a disputa com EUA?

Especialistas afirmam que Brasil e China querem mostrar que têm alternativas diplomáticas em meio a turbulência internacional.

Publicado em 12 de maio de 2025 às 05:39

Imagem de Lula em visita à China, em 2023. Nesta semana, o líder brasileiro se encontrará novamente com o presidente chinês, em Pequim Crédito: Ricardo Stuckert/Presidência da República

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou a Pequim, capital da China, no domingo (11/5) para a sua segunda visita oficial ao país desde que assumiu seu terceiro mandato.>

Ele fará uma visita de Estado ao presidente chinês, Xi Jinping, e participará, como convidado de honra, da cúpula China-Comunidade dos Estados Latino-americanos e Caribenhos (Celac). Lula chega a Pequim após fazer uma viagem oficial à Rússia, comandada por Vladimir Putin, na semana passada.>

A visita à China acontece em meio a um cenário de tensão internacional entre as duas maiores economias do mundo (Estados Unidos e China) e que tem respingado no Brasil.>

Desde que assumiu seu segundo mandato, o presidente norte-americano, Donald Trump, fez ameaças e anunciou medidas que causaram reações negativas em diversas partes do mundo.>

A principal delas foi a aplicação de tarifas sobre a importação de produtos de diversos países, entre eles da China e do Brasil. Trump impôs tarifas de até 140% sobre produtos chineses.>

A China, por sua vez, reagiu e também anunciou tarifas sobre produtos norte-americanos, ampliando a tensão entre os dois países. O tiroteio tarifário derrubou as expectativas de crescimento econômico em mercados do mundo inteiro.>

O Brasil também foi afetado e atingido por tarifas de 10% para a maioria dos seus produtos.>

No plano diplomático, Trump tem feito acenos contra o multilateralismo e chegou a dizer acreditar que, "talvez", os países da América Latina teriam que escolher entre a China e os Estados Unidos.>

Oficialmente, a diplomacia brasileira afirma que a visita de Lula à China não seria uma resposta ao suposto esfriamento das relações com os Estados Unidos ou mesmo uma forma de organizar uma resposta ao "tarifaço" imposto pelos norte-americanos.>

"O Brasil preza sua relação com os Estados Unidos e não faz da sua relação com a China algo que se contraponha ao interesse em manter ótimas relações, que aliás, mantemos, com os Estados Unidos", disse o secretário de Ásia e Pacífico do Ministério das Relações Exteriores (MRE), Eduardo Saboia, durante entrevista na semana passada.>

Mas em meio a esse contexto conturbado, analistas e diplomatas ouvidos pela BBC News Brasil apontam que a viagem de Lula à China tenta enviar, sim, alguns sinais à comunidade internacional.>

Entre os recados estariam a indicação de que o país segue apostando no multilateralismo como forma de se engajar no mundo e de que poderia contar com parceiros de peso, como a China, caso os Estados Unidos sigam com uma política externa de isolamento internacional.>

Parcerias acionáveis

A visita de Lula à China é a sinalização para a comunidade internacional de que tanto o Brasil quanto a China têm alternativas em um contexto em que os Estados Unidos se mostram mais isolacionistas.>

Essa é a avaliação do coordenador do Centro de Altos Estudos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e ex-pesquisador visitante da Universidade Fudan (na China), Pablo Ibanez, e do professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília e pesquisador do Centro de Estudos Globais, Antônio Carlos Lessa.>

"Essa viagem é uma demonstração clara de que o Brasil tem alternativas (de parceria) e de que elas estão sendo densamente construídas ao longo dos anos", diz Ibanez à BBC News Brasil.>

"Essa relação (entre Brasil e China) até pode trazer problemas no curto prazo, especialmente em se tratando de tarifas (norte-americanas), mas mostra que o Brasil vem se preparando e criando alternativas a qualquer movimento (internacional) que possa vir a trazer prejuízos ao Brasil", completa o professor, em menção às tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros.>

Nos bastidores da diplomacia brasileira, a ideia de que o Brasil possa ter alternativas diplomáticas em momentos de turbulência é vista como um imperativo. A interpretação é de que as relações com os Estados Unidos estão frias. Lula e Trump ainda não se falaram desde que o norte-americano tomou posse, em janeiro deste ano.>

A primeira missão de enviados do Departamento de Estado Norte Americano (equivalente ao Ministério de Relações Exteriores) ao Brasil chegou ao Brasil na semana passada, quase quatro meses após a posse de Trump.>

Apesar de manterem encontros com técnicos do governo, um representante da missão enviada pelo governo Trump também se reuniu com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), principal adversário político de Lula.>

Um diplomata ouvido pela BBC News Brasil na condição de anonimato afirmou que um dos objetivos da viagem de Lula é apontar que o país não ficaria isolado caso os Estados Unidos mantenham o que ele interpreta como uma política externa mais isolacionista.>

Lessa aponta, por sua vez, que tanto da perspectiva brasileira quanto da chinesa, a visita de Lula a Xi Jinping mostra a facilidade com que os dois países podem acionar sua rede de aliados.>

"Essa visita reforça essa ideia de que esta é uma parceria acionável e que, eventualmente, possa ser um modelo a ser reproduzido com outros grandes parceiros", diz Lessa.>

Lessa afirma ainda que, na perspectiva chinesa, a visita de Lula a Pequim e o tratamento dado a ele durante sua estadia servem como uma espécie de propaganda para outros países, especialmente na América Latina, sobre a imagem de parceiro que a China quer projetar para o mundo em meio à disputa com os Estados Unidos. >

"A China passa a ideia de disponibilidade. É como se estivessem dizendo: 'Somos um parceiro estável, crível, que não quebramos regras e acordos e que estamos do lado dos nossos parceiros", diz Lessa. >

Sob os holofotes, governo Lula defende uma aposta no multilateralismo para se projetar internacionalmente Crédito: Ricardo Stuckert/Presidência da República

Aposta no multilateralismo

Sob os holofotes, Lula vem tentando manter uma imagem de neutralidade e defendendo o fim das tensões internacionais, especialmente entre a China e os Estados Unidos. Ao mesmo tempo, ele vem afirmando que o Brasil seguirá apostando no multilateralismo como forma de engajamento internacional. Essa defesa vai na contramão da política externa adotada pelo presidente Donald Trump. >

"Fiz questão de vir aqui para dizer que o Brasil está defendendo o fortalecimento do multilateralismo. Não é possível que a gente não tenha aprendido uma lição com a importância do que foi o multilateralismo depois da Segunda Guerra Mundial [...] Discuti isso com o presidente Putin e vou discutir com com o presidente Xi Jinping", disse Lula em entrevista coletiva no sábado (10/5), pouco antes de embarcar para a China. >

O multilateralismo é uma corrente de pensamento nas relações internacionais que defende a resolução de problemas a partir da cooperação entre os países por meio da criação do estabelecimento de regras comuns a serem seguidas por todas as nações, independentemente do seu poderio econômico ou militar.>

O engajamento em organismos multilaterais vem sendo, historicamente, adotado pelo Brasil como uma forma de ampliar projeção no cenário internacional. Teóricos das Relações Internacionais apontam que esta é uma das alternativas a serem usadas por países com o perfil parecido com o do Brasil.>

Tanto em seu primeiro mandato como em seu segundo mandato, Donald Trump tem feito severas críticas ao multilateralismo. >

Na Europa, ele vem defendendo que os Estados Unidos não deverão atuar tão fortemente na defesa do continente como governos anteriores democratas. >

Neste ano, ele anunciou, novamente, a retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris, firmado internacionalmente para evitar o agravamento das mudanças climáticas. >

A medida esvazia, em parte, uma das principais agendas internacionais do Brasil, que é a pauta ambiental, especialmente no ano que o Brasil sediará a Cúpula das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP 30, que será realizada em Belém, em novembro. >

Oficialmente, o Itamaraty seguiu a mesma linha do presidente e disse que a viagem de Lula à China pode ser interpretada como um apelo ao chamado multilateralismo.>

Na semana passada, o diplomata Eduardo Saboia disse que a aposta do Brasil no multilateralismo não se resumia à visita à China. Ele citou, como exemplo, as visitas que Lula fez ao Japão e ao Vietnã, em abril deste ano.>

"É preciso preservar o sistema multilateral internacional [...] (A aposta do Brasil) é a favor, não é contra ninguém. Ao contrário, é um esforço para valorizar isto que é um ativo, um patrimônio comum dos países e que é indispensável", afirmou.>

Para o professor Pablo Ibanez, a viagem de Lula à China é um claro aceno ao multilateralismo.>

"Existe uma prioridade de agenda internacional do Sul Global, do multilateralismo e da negociação das questões pacíficas nessa visita [...] e a China é um grande parceiro brasileiro", diz Ibanez.>

Nos últimos meses, China e Brasil deram respostas relativamente alinhadas em relação ao tarifaço de Trump ao citarem a possibilidade de recorrerem à Organização Mundial do Comércio (OMC) para arbitrar o assunto.>

A entidade, uma das principais apostas da diplomacia brasileira nos anos 1990 e 2000, vem sendo tratada com ceticismo por seguidas administrações norte-americanas.>

Em comunicado oficial, o governo brasileiro disse em abril que não descartaria acionar a organização para analisar as tarifas impostas pelo governo norte-americano. Até o momento, porém, nenhuma ação foi movida pelo Brasil.>

Os chineses, por outro lado, já moveram uma ação contra os Estados Unidos junto à entidade.>

Outra demonstração de alinhamento entre China e Brasil em relação ao multilateralismo é a tentativa de fortalecer os Brics, grupo de países fundado por Brasil, China, Rússia, Índia e África do Sul e que hoje reúne onze países. Neste ano, a cúpula do grupo será realizada no Brasil, em julho.>

Diversificação das exportações

Um outro ponto destacado pelos especialistas é de que um dos sinais enviados pelo Brasil nesta viagem é o de que o país quer diversificar sua pauta de exportações à China, atualmente fortemente calcada em commodities agrícolas e minerais.>

Em 2024, segundo dados do governo federal, o Brasil exportou R$ 94 bilhões à China, mas 75% desse total foi composto de apenas três produtos: soja (33%), minério de ferro (21%) e petróleo (21%).>

Por outro lado, a boa parte dos US$ 63 bilhões em produtos que a China vendeu ao Brasil são compostos por produtos com alta tecnologia embarcada como carros elétricos, painéis fotovoltaicos, telefones celulares e componentes eletrônicos.>

"Há, sim, preocupação em aprofundar e diversificar a nossa relação do ponto de vista comercial. A gente exporta ferro bruto e importa aço da China [...] a gente exporta soja a granel e há diversos setores têm se posicionado de maneira muito clara para que a gente tenha uma nova relação com a China", diz Pablo Ibanez.>

O professor, no entanto, avalia que essa mudança de perfil tende a ser difícil de implementar.>

"É uma competição muito dura porque a atividade industrial na China se transformou muito rapidamente. Hoje, as indústrias lá nascem, crescem e morrem com muita facilidade. É difícil competir diretamente, mas é um ponto que está na pauta dessa visita para que essa relação seja menos díspar (ao Brasil)".>

O embaixador Eduardo Saboia confirma essa ideia.>

"A China despontou como grande importador de produtos brasileiros e a gente tem superávit com a China que ninguém vai achar ruim. O que nós queremos é diversificar nossa pauta exportadora com a China e diversificar os investimentos e as parcerias com a China procurando atraí-la para projetos de neo-industrialização, capacitação tecnológica e transição energética", disse o diplomata.>

